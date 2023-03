Quote Ligue 1 20 marzo 2023. Poteva essere la giornata dell’allungo decisivo del PSG e invece i parigini hanno perso mentre il Marsiglia ha vinto e tiene accese le speranze, anche se i bookmakers non hanno dubbi nelle quote antepost sul campionato di calcio francese.

Quote Ligue 1 20 marzo 2023: passo falso dei parigini

Nel campionato francese, il Paris Saint Germain (66) perde per 0-2 in casa col Rennes (5° con 50 punti) e vede assottigliarsi a 7 punti il vantaggio sull’Olympique Marsiglia, che invece vince la sua gara in trasferta sul Reims (1-2).

Consolida il 3° posto il Lens (57), vittorioso per 3-0 sull’Angers, mentre il Monaco sale a quota 54 battendo l’Ajaccio in trasferta (0-2). Il Rennes è tallonato dal Lille (49), che vince a Tolosa per 0-2.

Quote Ligue 1 20 marzo 2023: comparazione antepost

Comparazione delle migliori quote antepost per la vittoria del campionato di calcio francese. Passo falso del PSG, ma il vantaggio sul Marsiglia rimane importante e i bookmakers non credono nel ribaltone, con i parigini che hanno una quota simbolica.

Prossimo turno: big match PSG-Lione

Dopo la sosta per le nazionali tornerà il campionato di calcio francese con la 29a giornata di Ligue 1, aperta dall’anticipo del 31 marzo con Marsiglia-Montpellier. Il grosso delle partite sono in campo nel weekend del 1 e 2 aprile, fino alla sfida di domenica sera, il big match PSG-Lione.

