Pronostici Ligue 1 30a giornata. Dal 7 al 9 aprile si gioca il campionato di calcio francese, col PSG che cerca di rimettersi in moto dopo le ultime 2 sconfitte, anche se la nostra FREE PICK si concentra su una quota di valore che abbiamo scovato in Lione-Rennes.

Pronostici Ligue 1 30a giornata: le sfide più interessanti in Francia

Il 30° turno di Ligue 1 si apre subito venerdì sera con un anticipo importantissimo, quello tra il Lens (secondo a quota 60) e lo Strasburgo. Vincendo, la formazione di casa si porterebbe a -3 dal Paris Saint-Germain capolista, mettendo pressione a Messi e compagni.

La capolista PSG, dal canto suo, sarà di scena sabato sera in casa del Nizza dopo aver perso le ultime due partite contro Lione e Rennes, entrambe in casa. Il Nizza è una delle formazioni più in forma del campionato, non perde da 14 partite ufficiali e nell’ultimo precedente casalingo ha battuto il PSG per 1-0.

Scenderà in campo nel posticipo domenicale l’altra squadra a quota 60, il Marsiglia, che sarà di scena in casa dell’ostico Lorient. Il Monaco, quarto con 57 punti, farà invece visita al Nantes, formazione che ha attualmente 30 punti, non vince da 6 giornate e rischia di essere risucchiata nella zona retrocessione. Potrebbe approfittarne in Lille che fa visita al fanalino di coda Angers.

Pronostici Ligue 1 30a giornata: Programma completo e Quote

Lens-Strasburgo (07.04. 21:00)

Angers-Lilla (08.04. 17:00)

Nizza-Paris SG (08.04. 21:00)

Lione-Rennes (09.04. 13:00)

AC Ajaccio-Auxerre (09.04. 15:00)

Montpellier-Tolosa (09.04. 15:00)

Reims-Brest (09.04. 15:00)

Troyes-Clermont (09.04. 15:00)

Nantes-Monaco (09.04. 17:05)

Lorient-Marsiglia (09.04. 20:45)

FREE PICK: Lione-Rennes

La nostra FREE PICK questa settimana (dopo aver incassato anche quella scorsa) si concentra sulla partita di Lione dove giochiamo per valore di quota (al raddoppio) questo UNDER 2,5 @2.00. La quota è in calo sul mercato, ma rimane valida anche intorno @1.90 / @1.85. Il Lione arriva da 3 Under consecutivi, il Rennes da 5.

In questo campionato il Lione in casa è una delle migliori squadre da Under (O/U 6-8 con 2.2 gol totali di media) e sul proprio campo ha segnato 3 Under nelle ultime 4. Il Rennes dal canto suo arriva da 3 Under consecutivi in trasferta. Gli ospiti sono a ridosso della zona Europa e cercheranno di impostare una partita attenta. Negli ultimi 3 precedente queste due formazioni hanno sempre offerto un grande spettacolo (3-2 per il Rennes all’andata), ma questa volta pensiamo di vedere una sfida più bloccata sul fronte offensivo, con entrambe le squadre che hanno da valutare e fronteggiare infortuni ed assenze nei rispettivi reparti.

