Pronostici Ligue 1 32a giornata. Lione-Marsiglia è una classica del calcio francese e chiude il turno domnenica sera. Proprio su questa sfida si concentra la nostra FREE PICK, ma attenzione anche a Lens-Monaco, la 3° contro la 4° in classifica.

Pronostici Ligue 1 32a giornata: le partite più interessanti

Il weekend del campionato francese si apre venerdì sera con l’anticipo della 32° giornata di Ligue 1 che inizia con la capolista Paris Saint Germain che fa visita al fanalino di coda Angers, un testa-coda che spinge il PSG in quota @1.20 per la vittoria in trasferta.

Il big match di sabato è la sfida d’alta quota tra terza e quarta in classifica, ovvero Lens-Monaco che si giocano punti importanti in chiave Champions League con i monegaschi desiderosi di vendicare l’1-4 rimediato all’andata. Le quote premiano i padroni di casa @2.10 mentre la vittoria esterna del Monaco si gioca fino @3.40.

Il Marsiglia, attualmente 2° con 64 punti, sarà di scena invece domenica nel posticipo serale in casa del Lione, attualmente 7° con 50 punti e reduce da 3 successi di fila, nell’altro big match di questo turno del campionato di calcio francese di cui parleremo anche dopo in free pick.

Trasferta difficile per il Lille che sabato fa visita ad un Auxerre che è attualmente 14°, ma ha infilato 3 successi di fila negli ultimi turni di campionato.

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 5.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25 Il bonus benvenuto di FantasyTeam offre un bonus del 50% dell’importo della prima scommessa fino a un massimo di 25€ 4.0 Visita il Sito Recensione

Pronostici Ligue 1 32a giornata: programma completo e quote

PROGRAMMA 32a GIORNATA LIGUE 1

Angers-Paris SG (21.04. 21:00)

Auxerre-Lilla (22.04. 17:00)

Lens-Monaco (22.04. 21:00)

Reims-Strasburgo (23.04. 13:00)

AC Ajaccio-Brest (23.04. 15:00)

Lorient-Tolosa (23.04. 15:00)

Nantes-Troyes (23.04. 15:00)

Nizza-Clermont (23.04. 15:00)

Montpellier-Rennes (23.04. 17:05)

Lione-Marsiglia (23.04. 20:45)

FREE PICK: Lione-Marsiglia

Lo scorso turno siamo andati in cassa col GG nel big match PSG-Lens e anche per questa 32° giornata di Ligue 1 andiamo con uno dei match di cartello, Lione-Marsiglia, un grande classico del calcio francese, con i padroni di casa che cercano di riagganciare il treno europeo grazie a 3 vittorie di fila in cui hanno segnato 6 reti (tra cui l’1-0 a Parigi). Il Marsiglia è al 2° posto ed è reduce dal 3-1 sul Troyes.

Il Lione arriva da 2 partite in cui entrambe le squadre sono andate a segno (7 Gol/Gol nelle ultime 10 partite tra campionato e coppa nazionale); 4 Gol/Gol anche nelle ultime 5 partite di campionato del Marsiglia. In questa stagione entrambe sono O/U 17-14 con 2.8 gol totali di media nelle partite del Marsiglia e 2.7 in quelle del Lione. Andiamo con la COMBO GOL/GOL + OVER 2.5 @1.80 nonostante all’andata il Marsiglia vinse in casa, col punteggio minimo di 1-0, in una partita in cui comunque non mancarono tiri ed occasioni da gol, oltre a 10 corner (anche per il ritorno attenzione ad OVER 9.5 CALCI D’ANGOLO @2.00 per un raddoppio che vi segnaliamo come bonus pick, anche se la giocata principale rimane la combo, qui abbassate lo stake).

Segui anche il canale BETTING MANIAC su Telegram. Accedi da QUI al canale gratuito e se ti piace il nostro lavoro, e vuoi ricevere tutti i contenuti quotidiani di 7 tipster su tutti gli sport, entra nel VIP con le nostre promozioni speciali. Entri gratis, o con meno di un caffè al giorno! Inizia a vincere con noi ed approcciati alle scommesse in modo più professionale. Siamo anche su INSTAGRAM.