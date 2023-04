Pronostici Ligue 1 33a giornata. In Francia si gioca da venerdì 28 aprile, con l’anticipo Strasburgo-Lione su cui si concentra la nostra free pick, fino a mercoledì 3 maggio con Brest-Nantes. Si gioca anche la finale di Coppa di Francia tra Nantes-Tolosa.

Pronostici Ligue 1 33a giornata: i big di campionato

La 33a giornata di Ligue 1 si apre con l’anticipo di venerdì sera tra Strasburgo-Lione (ne parliamo dopo in free pick), mentre sabato il Lilla (quinta in classifica con 56 punti) ospita l’Ajaccio, attualmente penultimo.

Domenica, il Monaco (4° posto) cerca riscatto in casa contro un insidioso Montpellier, mentre il Rennes proverà a rientrare nella lotta per un posto in Europa ospitando il fanalino di coda Angers, già retrocesso in Ligue 2.

Il PSG capolista con 75 punti(3 vittorie di fila negli ultimi turni), ospita un Lorient in crisi nera (3 sconfitte negli ultimi 4 turni) e in netto calo dopo un ottima prima parte di stagione.

Il Marsiglia proverà a rimanere in scia ospitando un Auxerre che negli ultimi 4 turni ha però ottenuto 3 vittorie e un pari, mentre il Lens prova ad insidiare il secondo posto di Tudor facendo visita al Tolosa nel posticipo di martedì. Il turno si chiuderà addirittura mercoledì 3 maggio con Brest-Nantes.

Pronostici Ligue 1 33a giornata: programma completo e quote

Programma completo del prossimo turno del campionato di calcio francese, la 33a giornata di Ligue 1. A seguire la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per quanto riguarda il big match PSG-Lorient.

Strasburgo-Lione (28.04. 21:00)

Lilla-AC Ajaccio (29.04. 17:00)

Monaco-Montpellier (30.04. 13:00)

Clermont-Reims (30.04. 15:00)

Rennes-Angers (30.04. 15:00)

Troyes-Nizza (30.04. 15:00)

Paris SG-Lorient (30.04. 17:05)

Marsiglia-Auxerre (30.04. 20:45)

Tolosa-Lens (02.05. 21:00)

Brest-Nantes (03.05. 21:00)

Finale Coppa di Francia tra Nantes-Tolosa

Sabato alle 21:00 si gioca anche la finale di Coppa di Francia, che vedrà di fronte due outsiders, ovvero Nantes-Tolosa che si sono sbarazzate in semifinale rispettivamente di Lione e Annecy, la formazione che aveva eliminato il Marsiglia di Tudor. In questa stagione, le due squadre si sono già ritrovate di fronte nel match di andata in campionato vinto dal Nantes per 3-1.

I bookmakers premiano il Tolosa favorito in quota @2.30 contro il @2.90 del Nantes (@3.40 il pareggio). Abbastanza equilibrate anche le quote sui gol, con Over 2,5 @1.85 che si fa leggermente preferire rispetto a Under @2.00.

FREE PICK: Strasburgo-Lione

Anche in Francia (come in Germania e in Spagna) la nostra free pick si concentra sull’anticipo che venerdì apre il lungo turno di Ligue 1, ovvero Strasburgo-Lione, in campo il 28 aprile alle ore 21 dallo Stade de la Meinau. Lo Strasburgo ha segnato 6 Gol SI nelle ultime 9 partite. 7 Gol SI nelle ultime 10 per il Lione che arriva dal 1-2 contro il Marsiglia (3 GG consecutivo).

All’andata lo Strasburgo ha vinto 2-1 sul campo del Lione, 3° GG di fila tra queste due squadre (6 GG negli ultimi 9 precedenti). Andiamo con entrambe le squadre a segno per un GOL SI @1.70.

