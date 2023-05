Pronostici Ligue 1 35a giornata. Monaco-Lilla è la sfida più interessante del weekend del campionato di calcio francese ed è anche il big match su cui si concentra la nostra scommessa gratuita di Ligue 1 di questo turno.

Pronostici Ligue 1 35a giornata: le partite più interessanti

Nell’anticipo della 35° giornata di Ligue 1, il Lens, al secondo posto con 72 punti, a -6 dal PSG e reduce da 3 vittorie consecutive, ospita il Reims, al decimo posto con 50 punti e tornato al successo nell’ultimo turno di campionato, dopo aver raccolto zero punti nei 3 turni precedenti.

Sul campo della capolista PSG arriva l’Ajaccio, terzultimo con 23 punti e ormai a un passo dalla retrocessione matematica. Ovviamente i parigini sono nettamente favoriti anche in quota.

Scontro diretto tra Monaco-Lilla, rispettivamente al quarto e quinto posto, con 64 e 59 punti: una partita che potrebbe dire molto su quale delle due, il prossimo anno, parteciperà alla Conference League e quale all’Europa League. Di questa partita ne parleremo anche dopo in free pick.

Chiude la giornata di Ligue 1 Marsiglia-Angers: i padroni di casa, a 70 punti, sono scivolati in terza posizione dopo la sconfitta per 2-1 con il Lens nell’ultimo turno di campionato, mentre gli ospiti, all’ultimo posto con 14 punti, sono già matematicamente retrocessi.

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 5.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25 Il bonus benvenuto di FantasyTeam offre un bonus del 50% dell’importo della prima scommessa fino a un massimo di 25€ 4.0 Visita il Sito Recensione

Pronostici Ligue 1 35a giornata: programma completo e quote

PROGRAMMA 35a GIORNATA LIGUE 1

Lens-Reims (12.05. 21:00)

Strasburgo-Nizza (13.05. 17:00)

Paris SG-AC Ajaccio (13.05. 21:00)

Clermont-Lione (14.05. 13:00)

Brest-Auxerre (14.05. 15:00)

Montpellier-Lorient (14.05. 15:00)

Rennes-Troyes (14.05. 15:00)

Tolosa-Nantes (14.05. 15:00)

Monaco-Lilla (14.05. 17:05)

Marsiglia-Angers (14.05. 20:45)

FREE PICK: Monaco-Lilla

Il Monaco dopo 2 sconfitte è tornato a vincere 2-1 ad Angers, mantenendo 5 punti di vantaggio proprio sul Lilla, per il 4° posto in campionato. Un Lilla che invece arriva dalla sconfitta (0-1) di Reims. Il fattore campo potrebbe risultare decisivo anche questa volta. In trasferta il Lilla ha solo il 9° rendimento della Ligue 1 e non vince da 3 partite (2 sconfitte e 1 pareggio).

Negli ultimi 10 confronti in casa il Monaco non ha mai perso contro il Lilla (l’ultimo successo in campionato del Lilla allo Stade Louis II è datata 2009). Giochiamo il rimborso in caso di pareggio del MONACO +0 @2.07 per una bella quota sopra la pari.

Segui anche il canale BETTING MANIAC su Telegram. Accedi da QUI al canale gratuito e se ti piace il nostro lavoro, e vuoi ricevere tutti i contenuti quotidiani di 7 tipster su tutti gli sport, entra nel VIP con le nostre promozioni speciali. Entri gratis, o con meno di un caffè al giorno! Inizia a vincere con noi ed approcciati alle scommesse in modo più professionale. Siamo anche su INSTAGRAM.