Pronostico Ligue 1 36a giornata. In Francia il campionato di calcio si gioca dal 19 al 21 maggio con diverse sfide interessanti come Lione-Monaco e Lilla-Marsiglia, ma la nostra free pick questa volta si concentra su Auxerre-PSG, con la capolista Paris SG che potrebbe laurearsi campione della Ligue 1 questo weekend.

Pronostico Ligue 1 36a giornata: analisi delle partite

Vediamo in breve le sfide più interessanti della 36° giornata di Ligue 1 in Francia, tenendoci le analisi nel dettaglio di Auxerre-PSG per dopo, con la nostra free pick.

Abbandonato quasi matematicamente il sogno primo posto, il Marsiglia, terzo con 73 punti e vincente in 4 delle ultime 5 partite di campionato (unica sconfitta contro il Lens lo scorso 6 maggio), è impegnato sul campo del Lilla, quinto con 60 punti e in corsa per un piazzamento europeo. Quote in equilibrio con i padroni di casa leggermente favoriti come vedremo dopo nella comparazione delle migliori quote 1X2.

Il Lens, in seconda posizione con 75 punti e reduce da 4 vittorie consecutive in Ligue 1, cerca un altro successo in trasferta, contro il Lorient, attualmente nono con 52 punti e senza più alcuna ambizione di classifica.

Pronostico Ligue 1 36a giornata: programma completo e quote

36a GIORNATA LIGUE 1

Lione-Monaco (19.05. 21:00)

Nantes-Montpellier (20.05. 17:00)

Lilla-Marsiglia (20.05. 21:00)

AC Ajaccio-Rennes (21.05. 13:00)

Brest-Clermont (21.05. 15:00)

Nizza-Tolosa (21.05. 15:00)

Reims-Angers (21.05. 15:00)

Troyes-Strasburgo (21.05. 15:00)

Lorient-Lens (21.05. 17:05)

Auxerre-PSG (21.05. 20:45)

FREE PICK: Auxerre-PSG

Come free pick andiamo su Auxerre-PSG. Il Paris SG non ha ancora chiuso i conti per il titolo di Ligue 1. L’Auxerre è in crisi con 2 soli punti nelle ultime 4 partite, tanto che è stato risucchiato nella corsa per la salvezza, con 1 solo punto di vantaggio sul Nantes che al momento sarebbe retrocesso.

Il PSG arriva dal 5-0 sull’Ajacci, ha vinto 5 delle ultime 6 partite, e in 4 occasioni lo ha fatto con 2+ gol di scarto finale. All’andata nella capitale alò PSG ha spazzato via 5-0 l’Auxerre. Giochiamo l’handicap asiatico (che trovate su Bet365) con PSG -1, -1.5 (AH) @1.75. Andremo in cassa se i parigini vinceranno con 2 o più gol di margine finale, mentre se vinceranno con uno scarto minimo di 1 gol avremo mezzo rimborso. Ovviamente pagheremo l’intera giocata nel caso gli ospiti non riusciranno a vincere allo Stade de l’Abbé-Deschamps.

