Pronostico Ligue 1 37a giornata. Penultimo turno del campionato di calcio francese. PSG ad un passo dal titolo e ci sono ancora da chiudere le corse europee e i conti per la salvezza. La nostra free pick si concentra sul big match più interessante in zona Europa: Rennes-Monaco.

Pronostico Ligue 1 37a giornata: le partite da non perdere

Al PSG basta un punto per conquistare il titolo, ma ha comunque una differenza reti nettamente migliore rispetto al Lens, secondo in classifica e già certo del posto Champions, così come il Marsiglia al terzo posto. I parigini affronteranno in trasferta lo Strasburgo, che ha 6 punti di vantaggio sulla quartultima ed è quindi virtualmente salvo. Il Lens riceve invece il già retrocesso Ajaccio, mentre il Marsiglia ospita il Brest già salvo.

Per l’Europa League, già qualificato il Tolosa, che ha vinto la coppa nazionale, l’altro posto se lo contendono in tre: attualmente il Monaco è quarto con 65 punti ed è atteso dallo scontro diretto in casa del Rennes, distante tre punti; al quinto posto, invece, il Lille che, a 63 punti, riceve il Nantes bisognoso di punti salvezza visto che si trova in quartultima posizione.

In coda, scontro tra le già retrocesse Angers-Troyes, mentre l’Auxerre, solo un punto sopra la zona retrocessione, fa visita al Tolosa che non h più nulla da chiedere al campionato dopo la qualificazione all’Europa League.

Pronostico Ligue 1 37a giornata: programma completo e quote

37a GIORNATA LIGUE 1

Strasburgo-PSG (27.05. 21:00)

Lione-Reims (27.05. 21:00)

Montpellier-Nizza (27.05. 21:00)

Rennes-Monaco (27.05. 21:00)

Tolosa-Auxerre (27.05. 21:00)

Olympique Marsiglia-Brest (27.05. 21:00)

Lens-Ajaccio (27.05. 21:00)

Angers-Troyes (27.05. 21:00)

Lille-Nantes (27.05. 21:00)

Clermont-Lorient (27.05. 21:00)

FREE PICK: Rennes-Monaco

Abbiamo già accennato allo scontro diretto per l’Europa tra Rennes-Monaco, con una posta in palio molto alta. Il Monaco arriva dal 1-3 di Lione e sta continuando a fare passi falsi che mettono in pericolo la top-5. Il Rennes al contrario hanno vinto 3 delle ultime 4 partite. Nelle ultime 2 vinte ha segnato molto, ma non ha concesso niente. Il Rennes infatti ha una solida difesa.

All’andata nel Principato è finita 1-1 e solo 1 volta negli ultimi 5 precedenti queste due squadre hanno offerto partite con più di tre reti. Andiamo con UNDER 3.0 GOL @1.94.

