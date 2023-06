Pronostico Ligue 1 38a giornata. Ultima giornata del campionato di calcio francese tutta in contemporanea sabato sera alle ore 21:00. Vediamo le analisi delle partite con gli ultimi verdetti (il PSG è già campione) e una free pick conclusiva della stagione di calcio transalpino su Monaco-Tolosa e Troyes-Lilla.

Pronostico Ligue 1 38a giornata: analisi delle ultime partite

L’ultima giornata di Ligue 1 si gioca con tutti i match in contemporanea alle 21:00 di sabato 3 giugno. Il Paris Saint-Germain, con il titolo già in tasca, festeggerà davanti al pubblico amico ospitando il Clermont, formazione salva ormai da tempo.

Il Lens, ormai sicuro del 2° posto, farà visita all’Auxerre che con 35 punti ha solo 2 lunghezze di vantaggio sul terzultimo posto e che deve dunque conquistare ancora la salvezza matematica. All’andata, vittoria del Lens per 1-0, che non ha mai perso contro l’Auxerre negli ultimi 5 incroci (4 successi e un pareggio).

Igor Tudor, indiziato di sedersi sulla panchina della Juventus il prossimo anno, proverà a chiudere in bellezza con l’Olympique Marsiglia, sicuro dei preliminari di Champions League, in casa dell’AC Ajaccio già retrocesso.

Il Lille, reduce da due vittorie di fila, dovrà difendere la quarta posizione in casa del Troyes, che ha già salutato il massimo campionato transalpino e che non conquista tre punti addirittura da 21 gare ufficiali. In stagione ci sono già due precedenti, entrambi vinti dalla formazione di Fonseca tra campionato e Coppa di Francia.

In caso di passo falso del Lille, proverà ad approfittarne il Rennes, che deve però anche guardarsi le spalle dal Monaco. La formazione di Genesio è attualmente quinta e viene da 3 vittorie di fila, esattamente come il Brest, che si trova al 14° posto, ma che negli ultimi tempi è stata una delle formazioni più in forma del campionato francese, con 9 risultati utili nei 10 match ufficiali più recenti (6 vittorie e 3 pareggi).

Il Monaco, invece, dopo 3 turni senza vittorie (2 sconfitte e un pari), cercherà una vittoria che potrebbe valere l’Europa in casa contro il Tolosa, che ha pareggiato le ultime 4 di fila e che non batte il Monaco da 7 partite (5 sconfitte e 2 pareggi).

Il Lione, 7° in classifica, farà visita al Nizza, che è sostanzialmente fuori dai giochi europei. All’andata, tra queste due compagini si è verificato un pareggio (1-1) che non era mai scaturito nei precedenti 11 incroci.

Il Nantes, quartultimo in classifica, dovrà vincere contro l’Angers fanalino di coda e sperare in un risultato negativo dell’Auxerre. Il successo ai padroni di casa manca da ben 9 partite ufficiali, nelle quali hanno ottenuto solo 3 pareggi (6 sconfitte).

Si giocano per la gloria le restanti due partite. Il Lorient, dopo un campionato di vertice fino ad un certo punto della stagione, è scivolato in decima posizione e dovrà vedersela con lo Strasburgo, che non perde da 4 turni e che negli ultimi 2 precedenti ha fermato la formazione di casa sul pari. Reims-Montpellier si affrontano rispettivamente da undicesima e dodicesima in classifica, con gli ultimi 4 precedenti terminati sempre in parità.

Pronostico Ligue 1 38a giornata: Programma completo e Quote

38a GIORNATA LIGUE 1

AC Ajaccio-Marsiglia (03.06. 21:00)

Auxerre-Lens (03.06. 21:00)

Brest-Rennes (03.06. 21:00)

Lorient-Strasburgo (03.06. 21:00)

Monaco-Tolosa (03.06. 21:00)

Nantes-Angers (03.06. 21:00)

Nizza-Lione (03.06. 21:00)

Paris SG-Clermont (03.06. 21:00)

Reims-Montpellier (03.06. 21:00)

Troyes-Lilla (03.06. 21:00)

FREE PICK Monaco-Tolosa e Troyes-Lilla

Chiudiamo la stagione di Ligue 1 con una FREE PICK che è una DOPPIA @1.80 con le vittorie di MONACO + LILLA che come abbiamo già detto sono chiamate a vincere nella corsa all’Europa, rispettivamente contro il Tolosa e sul campo del Troyes.

