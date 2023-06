I bookmaker hanno aperto le quote Antepost, per la squadra che vincerà il campionato di calcio francese di Ligue 1, per la stagione 2023-2024. Quote Calcio Ligue 1 2023-2024: per i bookmaker PSG favorito, occhio al Marsiglia e al Lens, possibili outsider Monaco e Lilla.

Il Paris Saint Germain domina in Francia

Se in Europa il PSG non è ancora riuscito a vincere la Champions League, dopo tutti gli investimenti che la proprietà araba ha fatto per far diventare il club parigino il migliore al mondo, in Francia il PSG domina incontrastato.

Basti pensare che negli ultimi 10 anni, il Paris Saint Germain ha vinto il titolo francese per ben 8 volte la Ligue 1, solo nella stagione 2016-2017, dove vince il Monaco e nella stagione 2020-2021, dove a trinfora fu il Lilla, lo scudetto restò lontano da Parigi.

Quote Calcio Ligue 1 2023-2024: per i bookmaker PSG favorito, occhio al Marsiglia

Per i bookmaker, anche la stagione 2023-2024 di Ligue 1, in partenza da sabato 12 agosto 2023 e con l’ultima di campionato fissata per il 18 maggio 2024, vede il PSG la squadra da battere per la conquista della Ligue 1.

Il successo del Paris Saint Germain, infatti è inserito a quota 1.28 su Sisal e a quota 1.30 su Goldbet. A quota 13 viene offerta la vittoria del campionato da parte del Marsiglia, che precede a quota 17, il Lens, grande sopresa di questa stagione.

Più dietro nel tabellone quote troviamo appaiate, Monaco e Lilla, entrambe pagate vincenti 21 volte la posta giocata, Il Lione bancato a quota 26, che precede il Rennes, giocato a quota 34.

