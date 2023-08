Pronostici Ligue 1 1a giornata. Venerdì 11 agosto prende il via l’edizione 2023-2024 della Ligue 1, il massimo campionato francese che parte subito con una grande novità, ovvero la riduzione delle squadre da 20 a 18. Ecco tutto quello che c’è da sapere con quote, squadre, analisi e programma completo, per le scommesse sul calcio transalpino, tra i primi ad iniziare questa estate.

Pronostici Ligue 1 1a giornata: la situazione al via

La stagione inizia ancora una volta con il Paris Saint Germain campione in carica. I parigini hanno conquistato al termine dell’ultimo campionato l’11° titolo nazionale della loro storia, il 9° negli ultimi 11 anni. Salutato il tecnico Galtier, i parigini hanno scelto Luis Enrique per la panchina, mentre tra i principali colpi di mercato si segnalano Ugarte, Lucas Hernande,e Kang-in Lee, anche se a pochi giorni dal match di esordio con l’insidioso Lorient il nodo principale è rappresentato da Kylian Mbappé, che rimane fuori rosa (ha rifiutato prima il rinnovo e poi la cessione in Arabia Saudita per accasarsi a parametro zero al Real Madrid il prossimo anno). Attenzione, però, perché pare che domenica scorsa anche Neymar abbia chiesto la cessione nonostante un contratto valido fino al 2025 a 30 milioni netti a stagione. L’indiscrezione de L’Equipe spaventa i tifosi del PSG, che in una sola estate potrebbero perdere tutto il tridente d’attacco dopo aver già salutato Lionel Messi.

Tra le squadre che proveranno ad impensierire il PSG c’è il nuovo Olympique Marsiglia, che debutterà sabato in casa contro il Reims. Salutato Igor Tudor, che ha deciso di lasciare la panchina del club rifiutando anche il prolungamento di contratto, per la guida tecnica è stato scelto Marcelino. Tanti i cambiamenti in rosa per il club biancazzurro, che non ha rinnovato i contratti di Alexis Sanchez e Dimitri Payet, riportando in Francia l’ex Inter Kondogbia e prelevando Sarr, Renan Lodi e Niaye.

Da verificare le ambizioni di Nizza e Lilla, le protagoniste dell’anticipo del venerdì della Ligue 1. La formazione allenata dall’ex romanista Paulo Fonseca ha perso Timothy Weah, Haraldsson, il terzino portoghese Tiago Santos e l’ex Lecce Umtiti. Il Nizza, invece, si è affidato per la guida tecnica all’italiano Francesco Farioli per la rinascita. Diversi i cambiamenti anche nella rosa: addio all’ex bianconero Aaron Ramsey, ma sono partiti anche Dolberg, Stengs, Delort e Schneiderling. Tra gli arrivi più interessanti, quello di Moffi dal Lorient, Boga dall’Atalanta e Sanson dall’Aston Villa.

Le possibili outsider del campionato di calcio francese

È ancora un cantiere aperto il Monaco di Hutter, che esordirà in trasferta domenica contro il Clermont. Il tecnico svizzero sta spingendo per Denis Zakaria, dopo aver acquistato dal Southampton il difensore centrale Salisu, che prende sostanzialmente il posto di Disasi, finito al Chelsea per 45 milioni.

Tra le possibili protagoniste il Rennes di Genesio, che proverà a fare subito risultato in casa contro il Metz con l’obiettivo di rimanere tra le primissime della classe. Sono partiti però giocatori importanti, come Ugochukwu (Chelsea), Badé (Siviglia), Guirassy (Stoccarda) e Diouf (Basilea). Il mercato in entrata, invece, non è ancora chiuso, ma sono già stati fatti investimenti importanti come i 20 milioni versati al Lorient per Le Fee e i 15 al Nantes per Blas.

Curiosità sul Lione di Laurent Blanc, che in questo precampionato non ha affatto brillato in amichevole e chiuderà il primo turno di campionato in visita ad un insidioso Strasburgo. Il Lione ha cambiato diversi elementi in questa sessione estiva di mercato, salutando nell’ordine Faivre, Ozkacar, Thiago Mendes, Ndiaye, Moussa Dembelé e Aouar. Tra i nuovi innesti ci sono Clinton Mata (dal Bruges), Skelly Alvero (Sochaux) e Caleta-Car (prestito dal Southampton).

Pronostici Ligue 1 1a giornata: programma completo e quote

PROGRAMMA COMPLETO 1a GIORNATA LIGUE 1

Nizza-Lilla (11.08. 21:00)

Marsiglia-Reims (12.08. 17:00)

Paris SG-Lorient (12.08. 21:00)

Brest-Lens (13.08. 13:00)

Clermont-Monaco (13.08. 15:00)

Montpellier-Le Havre (13.08. 15:00)

Nantes-Tolosa (13.08. 15:00)

Rennes-Metz (13.08. 17:05)

Strasburgo-Lione (13.08. 20:45)

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per il big match di questa prima giornata di Ligue 1, proprio l’anticipo Nizza-Lilla.

Ecco anche tutte le quote antepost per il campionato di calcio francese. Ovviamente è sempre il PSG a dominare le lavagne.

FREE PICK Ligue 1: Nizza-Lilla

Come prima free pick della stagione di calcio francese andiamo subito con l’anticipo di venerdì dall’Allianz Riviera con Nizza-Lilla. Non è più calcio d’estate, ma siamo sempre al 11 di agosto e alla prima partita in assoluto di questa Ligue 1. Non ci aspettiamo ritmi altissimi, tra due squadre che inoltre non hanno brillato nel pre-stagione e che nell’ultima volta che si sono affrontare in campionato qui a Nizza hanno dato vita ad una partita avara di Gol, finita 1-0 per i padroni di casa. Anche questa volta andiamo con UNDER 2.5 @2.00, subito per un bel raddoppio in quota, ma mantenete gli stake bassi in queste prime giornate.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.