Pronostici Ligue 1 2023-24 2a giornata. Dal 18 al 20 agosto torna in campo il campionato di calcio francese col 2° turno che siamo andati ad analizzare, soffermandoci in particolare su Lilla-Nantes, ma sono molte le partite interessanti su cui vi diamo diversi consigli tra migliori quote e scommesse.

Pronostici Ligue 1 2023-24 2a giornata: le prime partite in programma

L’anticipo di venerdì sera, Metz-Marsiglia, dallo Stade Saint-Symphorien, apre la 2° giornata del campionato di calcio francese, la Ligue 1. Il Marsiglia ha iniziato la stagione col 2-1 sul Reims in campionato, mentre il Metz è stato travolto 1-5 a Rennes. I marsigliesi però sono stati impegnati anche in settimana nelle qualificazioni alla Champions League (2-2 col Panathinaikos), e hanno vinto solo l’ultimo precedente col Metz, interrompendo una serie di 4 pareggi.

Sabato si continua con altre 2 partite. In Lione-Montpellier le quote favoriscono i padroni di casa intorno @1.70. Si tratta della prima partita interna di quest’anno per il Lione che deve riscattare l’1-2 a Strasburgo mentre il Montpellier ha strappato un punto nel 2-2 interno contro il Le Havre. Il Lione ha sempre vinto negli ultimi 4 precedenti col Montpellier.

Chiudiamo la giornata di sabato con Tolosa-PSG. I parigini sono i dominatori del campionato francese, sono quotati @1.65 per una vittoria in trasferta, ma anche loro hanno problemi e alcuni mal di pancia, con grossi giocatori che potrebbero lasciare Parigi. Tutto questo si è tradotto nel pessimo 0-0 all’esordio al Parco dei Principi mentre il Tolosa è passato 2-1 a Nantes.

Pronostici Ligue 1 2023-24 2a giornata: le sfide di domenica

Dopo il lunch match di cui parliamo dopo approfonditamente, si giocano 5 partite alla domenica, tre delle quali in contemporanea alle ore 15:00 dove spicca Lorient-Nizza. Il Lorient ha inchiodato il PSG sullo 0-0 nella prima giornata, il Nizza ha fatto un punto in casa contro il Lilla. Queste due squadre sono sempre andate a segno entrambe negli ultimi 3 scontri diretti.

Alle ore 17:05 Monaco-Strasburgo con la squadra del principato che ha iniziato la stagione nel modo giusto, col 4-2 sul campo del Clermont mentre lo Strasburgo ha battuto 2-1 a sorpresa il Lione. Attesa una sfida interessante e probabilmente spettacolare, dove potremmo vedere almeno 3 reti complessive per un Over uscito anche nel doppio confronto dello scorso anno, con 2 vittorie del Monaco (4-3 a Montecarlo e 2-1 a Strasburgo). La quota offerta per Over 2.5 è però bassa sotto @1.70.

Domenica sera, alle ore 20:45 dallo Stade Bollaert-Delelis si gioca Lens-Rennes, partita in equilibrio, quasi da tripla per quanto riguarda il risultato 1X2, almeno stando alle quote dei bookmakers che mettono di poco avanti i padroni di casa @2.40 sugli ospiti @2.70. Il Rennes ha però rifilato un 5-1 all’esordio al Mets mentre il Lens ha perso 2-3 a Brest. Anche qui tira aria di reti e di Over 2.5 proposto @1.73 di quota massima nel momento in cui scriviamo, anche se solo in 1 degli ultimi 8 precedenti abbiamo visto più di 2 reti tra queste squadre. L’Over è però avvenuto proprio nella più recente trasferta del Rennes sul campo del Lens.

Big match e free pick su Lilla-Nantes

Il lunch match domenicale dallo Stade Pierre-Mauroy tra Lilla-Nantes, è la partita più interessante. Il Lilla ha iniziato la stagione con l’1-1 a Nizza mentre il Nantes ha deluso all’esordio con l’1-2 interno contro il Tolosa.

Il Nantes non batte il Lilla addirittura dal 2015 e nel doppio confronto della scorsa stagione ha pareggiato 1-1 in casa per poi perdere 1-2 nel girone di ritorno sul campo del Lilla, per quello che è stato anche l’unico Over negli ultimi 7 precedenti tra queste formazioni. Anche per questa sfida ci prendiamo qualche rischio ma c’è molto valore nel UNDER 2.5 @2.20.

Vediamo anche la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per quanto riguarda questa sfida del campionato di calcio francese.

