Pronostici Ligue 1 2023-24 3a giornata. Nel fine settimana, dal 25 al 27 agosto 2023, si gioca il turno turno del campionato di calcio francese. Abbiamo analizzato le partite più interessanti, focalizzandoci in particolare su Marsiglia-Brest per la nostra free pick di giornata sulla Ligue 1.

Pronostici Ligue 1 2023-24 3a giornata: anticipi di venerdì e sabato

Nantes-Monaco apriranno la 3° giornata di Ligue 1, venerdì 25 agosto alle ore 21:30 dallo Stade de la Beaujoire. Squadre agli opposti, il Nantes ha iniziato la stagione con 2 ko, il Monaco con 2 vittorie (già 7 gol segnati). Il Nantes non batte il Monaco dal 2017, anche se 6 degli ultimi 7 confronti diretti si sono conclusi in parità. I book offrono la terza vittoria della squadra del Principato @1.75.

Al sabato due partite. Di Marsiglia-Brest ne parliamo dopo in free pick, qui vediamo PSG-Lens. I parigini sono ovviamente favoriti, di poco sopra @1.60 di quota, anche se l’avvio di campionato è stato traumatico con un doppio pareggio contro Tolosa e Lorient e 1 solo gol segnato in totale. Il Lens ha fatto solo 1 punticino la scorsa giornata (1-1 col Rennes). Lo scorso anno una vittoria per parte, sempre per la squadra di casa.

Pronostici Ligue 1 2023-24 3a giornata: le partite di domenica

Il resto delle partite si giocano domenica, ad iniziare dal lunch match Rennes-Le Havre che vede nettamente favoriti i padroni di casa @1.40 di quota per la vittoria contro la neopromossa Le Havre fermo ad un punto. Il Rennes arriva dal pareggio in casa del Lens, ma alla prima sul proprio campo ha vinto 5-1 contro il Metz.

Degna di nota anche Lorient-Lilla. Il Lorient ha iniziato la stagione con 2 pareggi ma comunque di valore, contro il Nizza e al Parco dei Principi. Il Lilla dopo il pareggio all’esordio a Nizza, ha vinto 2-0 la prima in casa e ha giocato anche le qualificazioni in Europa questa settimana, battendo 2-1 il Rijeka. Un pò di fatica potrebbe farsi sentire per il Lilla su cui pesa anche la trasferta. Tutto questo però non basta a favorire il primo successo stagionale del Lorient offerto @4 volte la posta.

Il turno si chiuderà con Nizza-Lione. Doppio pareggio (sempre col risultato di 1-1) per il Nizza al via in campionato. Pure peggio il Lione che prima ha perso a Strasburgo al debutto, poi è stato surclassato anche in casa dal Montpellier, con già 6 gol incassati nelle prime 2 giornate. Precedenti in grande equilibrio con 3 vittorie del Nizza, 2 del Lione e 1 pareggio. Le quote questa volta favoriscono i padroni di casa intorno @2.10 (quota in calo).

Quote e Free Pick: Marsiglia-Brest

Come nella Liga, anche la stagione di Ligue 1 è iniziata in modo perfetto con le nostre scommesse. Al momento le free pick sono 2 su 2 e parliamo di quote sempre almeno al raddoppio.

FREE PICK LIGUE 1 2023-24

Nizza-Lilla: UNDER 2.5 @2.00✅

Lilla-Nantes: UNDER 2.5 @2.20✅

Andiamo con Marsiglia-Brest con i padroni di casa che arrivano dal pareggio nelle qualificazioni di Champions e anche in campionato, sul campo del Metz. Il Brest invece ha vinto le prime 2 di campionato segnando 5 reti, ma la difesa ha sempre concesso qualcosa. Anche il Marsiglia ha segnato 3 Gol Si su 3 partite tra Francia ed Europa. Negli ultimi 7 precedenti entrambe le squadre sono sempre andate a segno, prendiamo un altro GOL SI @1.80.

Vediamo ora la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questa sfida del campionato di calcio francese che abbiamo preso in analisi.

