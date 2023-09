Pronostici Ligue 1 2023-24 4a giornata. Vediamo tutte le partite in programma nel fine settimana del campionato di calcio transalpino, con un occhio di riguardo sul big match Lione-Paris SG su cui si concentra anche la nostra free pick.

Pronostici Ligue 1 2023-24 4a giornata: le sfide da non perdere

Il weekend del campionato francese con la 4° giornata di Ligue 1 si apre subito con una delle due capolista in campo: nell’anticipo di venerdì sera il Marsiglia sarà infatti di scena a Nantes, formazione che ha ottenuto un solo punto fin qui e deve cominciare a muovere la classifica.

Impegno casalingo, invece, per l’altra prima, il Monaco, che ospita un Lens in grosse difficoltà (un pari e 2 ko nei primi 3 turni). Sfida verità tra Lilla-Montpellier, che si trovano entrambe a quota 4 e hanno avuto fin qui un cammino identico. Tra Brest-Rennes ci sarà un incrocio che potrà testare le ambizioni di entrambe

Il match più atteso è sicuramente il posticipo domenicale delle 20:45, ovvero Lione-Paris Saint Germain. I campioni in carica sono imbattuti ma attardati con 5 punti, mentre i padroni di casa sono penultimi con un solo punticino: l’ultimo precedente ha visto vincere il Lione per 0-1 in trasferta, dopo che non aveva mai vinto nei precedenti 4 incroci (3 sconfitte e un pari).

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €550

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €1250 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €50 per 5 settimane sulle scommesse perdenti. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €250

Bullibet ti dà il benvenuto con un bonus sulla prima scommessa del 50% fino ad un massimo di 250 euro. 4.8 Visita il sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione

Pronostici Ligue 1 2023-24 4a giornata: programma completo calcio francese

4a GIORNATA LIGUE 1

01.09. 21:00 Nantes-Marsiglia

02.09. 17:00 Brest-Rennes

02.09. 21:00 Monaco-Lens

03.09. 13:00 Tolosa-Clermont

03.09. 15:00 Le Havre-Lorient

03.09. 15:00 Lilla-Montpellier

03.09. 15:00 Metz-Reims

03.09. 17:05 Nizza-Strasburgo

03.09. 20:45 Lione-Paris SG

Free Pick: Lione-PSG

Il cammino perfetto nelle free pick di Ligue 1 si è interrotto la scorsa settimana, col Marsiglia che non ha lasciato scampo (e nemmeno una rete) al Brest, per un GOL SI che non si è concretizzato.

FREE PICK LIGUE 1 2023-24

Nizza-Lilla: UNDER 2.5 @2.00✅

Lilla-Nantes: UNDER 2.5 @2.20✅

Marsiglia-Brest: GOL SI @1.80❌

Per la free pick di questo settimana andiamo sul big match che chiude il 4° turno del campionato di calcio francese, Lione-PSG. I parigini arrivano dal 3-1 sul Lens, ma nelle ultime 2 giornate non sono mai riusciti a tenere la porta inviolata. Il Lione deve darsi una svegliata, e in casa cercherà di sbloccarsi contro i rivali parigini. Il Lione arriva dallo 0-0 di Nizza, ma prima aveva dato vita a 2 partite da Over e con entrambe le squadre a segno. Consigliamo la combo OVER 2.5+GOL SI @1.75.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.