Quote Ligue 1 4 settembre 2023. Arriva la sosta per le nazionali di calcio, approfittiamone per fare il punto ella situazione sul campionato francese dove sta venendo fuori un grande Monaco oltre al solito PSG. Nei betting trend è interessante il dato sul fattore campo, con le squadre in trasferta che hanno vinto solo il 19% delle partite finora.

Quote Ligue 1 4 settembre 2023: il Monaco insidia il PSG per il titolo

Il Monaco sta giocando probabilmente il miglior calcio di Ligue 1 al momento ed è giustamente al primo posto in solitaria, in un campionato che non conta già più squadre a punteggio pieno. La squadra del Principato nel weekend si è sbarazzata 3-0 anche del Lens, mandandoci pure in cassa con una giocata nel nostro canale Telegram VIP, ma continuiamo ad andare bene anche con le free pick visto che abbiamo incassato anche la combo nel big match Lione-PSG, vinto dai parigini per 4-1. Il PSG sembra essersi sbloccato ma rimane 4 punti dietro ad un Monaco davvero convincente anche come gioco espresso. Approposito di free pick, ecco il recap delle giocate date finora.

FREE PICK LIGUE 1 2023-24

Nizza-Lilla: UNDER 2.5 @2.00✅

Lilla-Nantes: UNDER 2.5 @2.20✅

Marsiglia-Brest: GOL SI @1.80❌

Lione-PSG: OVER 2.5+GOL SI @1.75✅

ANTEPOST: Monaco Vincente Ligue 1 @15.00⏳

Quote Ligue 1 4 settembre 2023: fattore campo

Il dato statistico più interessante dopo le prime 4 giornate di Ligue 1 è quello relativo al fattore campo, anzi per essere più precisi alle vittorie in trasferta, ferme al 19% mentre gli <1> nelle scommess 1X2 sono in media, questo perché nelle prime giornate in Francia abbiamo assistito ad un alto numero di pareggi (quasi il 39% di X).

Anche nell’ultimo turno abbiamo visto ben 4 pareggi, che su un totale di 9 partite è un dato decisamente alto. Da qui a fine stagione ovviamente non potrà essere sostenibile un quasi 40% di pareggi, ma al momento il trend forte in Ligue 1 è proprio questo.

In quota il PSG continua a fare il vuoto

Anche se il Monaco gioca bene ed è avanti 4 punti, il PSG mantiene una micro quota @1.25 per la vittoria del titolo francese. Dopo i Primio 2 pareggi i parigini sembrano aver mollato gli ormeggi, ma con una quota così alta noi consigliamo un piccolo investimento su MONACO VINCENTE LIGUE 1 2023-24 @15.00, nonostante la principale avversaria del PSG rimanga il Marsiglia @8.50. Ecco le quote antepost aggiornate da SNAI:

