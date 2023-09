Pronostici Ligue 1 2023-24 5a giornata. Lens-Metz è la free pick che abbiamo scelto per questo turno del campionato di calcio francese, ma siamo andati ad analizzare anche le altre sfide più interessanti, ad iniziare dall’anticipo del venerdì, PSG-Nizza.

Pronostici Ligue 1 2023-24 5a giornata: le sfide da non perdere

Venerdì il Parco dei Principi ospiterà l’anticipo che apre la 5° giornata di Ligue 1 tra PSG-Nizza. I parigini al momento sono 2° per colpa di una partenza un pò lenta con 2 pareggi (seguiti da 2 vittorie con 7 gol segnati) mentre il Nizza è 8° e dopo 3 pareggi si è sbloccata col primo successo stagionale, il 2-0 sullo Stasburgo. Il PSG ha vinto il doppio confronto dello scorso anno ed è favorito @1.50 per un altro successo. Il Nizza negli ultimi 12 precedenti ha vinto solo una volta (2 pareggi e 9 sconfitte contro i parigini).

Al sabato 2 partite, di Lens-Metz parliamo dopo in free pick. Al Roazhon Park interessante anche la sfida tra Rennes-Lilla, due squadre staccate da un solo punto. Il Lilla è avanti, ha vinto 2 volte in casa, ma ha fatto 1 solo punticino in trasferta. Il Rennes dopo la vittoria all’esordio si è abbonato al pareggio con 3 X consecutive. Il Lilla non ha mai perso negli ultimi 8 precedenti contro il Rennes, co 50% di queste sfide vinte. Il successo del Lilla questa volta non sarà semplice, ed è quotato @3.30.

Domenica si inizia con Lorient-Monaco. La capolista Monaco sta giocando molto bene e ha già raccolto 10 punti mentre il Lorient che ha perso l’imbattilità delle prime 3 giornate con lo 0-3 nell’ultima trasferta a Le Havre, ma in casa rimane un osso duro, anche se il Lorient ha vinto solo 1 dei 10 precedenti più recenti (6 vittorie monegasche e 3 pareggi). Un successo della squadra del Principato si gioca @1.90.

Più tardi Marsiglia-Tolosa, con il Marsiglia che spera in un passo falso del Monaco per puntare alla vetta ospitando il Tolosa, sempre battuto negli 8 precedenti più recenti.

Il turno si chiuderà con Lione-Le Havre. Ancora a caccia della prima vittoria il Lione, ultimo con un solo punto e impegnato in casa contro il Le Havre. Esonerato Laurent Blanc, il nuovo allenatore sarà l’italiano Fabio Grosso e i book credono in un suo buon impatto visto che la quota per la vittoria è scesa sotto @1.70.

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €550

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €250 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €50 a settimana per 5 settimane sulle scommesse perse. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €250

Bullibet ti dà il benvenuto con un bonus sulla prima scommessa del 50% fino ad un massimo di 250 euro. 3.8 Visita il sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €20

Effettua il tuo primo deposito di almeno 10 € utilizzando il codice promozionale SPORT2023. Ricevi subito un Bonus pari al 50% del tuo deposito, da utilizzare per tutte le scommesse Live da piazzare sul tuo sport preferito. 4.0 Visita il Sito Recensione

Pronostici Ligue 1 2023-24 5a giornata: programma completo e quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per il big match di giornata e a seguire il programma completo di tutte le partite di questo turno.

Pronostici Ligue 1 2023-24 5a giornata: FREE PICK Lens-Metz

Continuiamo ad andare bene con le scommesse sul campionato di calcio francese di questa stagione con un 3-1 nelle prime 4 giornate.

FREE PICK LIGUE 1 2023-24

Nizza-Lilla: UNDER 2.5 @2.00✅

Lilla-Nantes: UNDER 2.5 @2.20✅

Marsiglia-Brest: GOL SI @1.80❌

Lione-PSG: OVER 2.5+GOL SI @1.75✅

L’altra partita del sabato, su cui si concentra la nostra free pick, è Lens-Metz con i padroni di casa che hanno iniziato malissimo la stagione, 1 solo punto in 4 giornate e già 10 gol incassati. Il Metz ha perso all’esordio poi ha portato a casa 2 pareggi e 1 vittoria, ma anche la difesa di questa squadra è abbastanza debole, con già 9 reti incassate. Negli ultimi 2 precedenti giocati al Stade Bollaert-Delelis abbiamo visto 9 gol totali (2-2 e 4-1). Il Lens ha bisogno di sbloccarsi, il Metz una rete può comunque farla visto che è sempre andato a segno nelle prime 4 giornate di campionato. Consigliamo GOL SI @1.80.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.