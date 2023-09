Pronostici Ligue 1 2023-24 6a giornata. Un turno del campionato di calcio francese molto lungo (inizia venerdì e finirà martedì prossimo) ed interessante, con diversi big match, tra cui PSG-Marsiglia e Monaco-Nizza (anticipo del venerdì sera su cui si concentra la nostra free pick).

Pronostici Ligue 1 2023-24 6a giornata: le partite da non perdere

Il fine settimana del massimo campionato francese si apre venerdì sera con l’anticipo della 6° giornata di Ligue 1 molto interessante tra la capolista Monaco e il Nizza, attuale terza forza della Ligue 1. Il match vale dunque la vetta ed entrambe le compagini vi arrivano da imbattute. L’ultimo precedente risale al febbraio scorso, quando il Nizza si è imposto nel Principato per 3-0 dopo che non aveva mai vinto nei precedenti 6 incroci tra tutte le competizioni (5 sconfitte e 1 pareggio).

Sabato il Lione, che deve tirarsi fuori dalle sabbie mobili della zona retrocessione, fa visita ad un Brest, che fin qui si è comportato molto bene.

Domenica l’altro big match, quello che vede affrontarsi il Paris Saint Germain campione in carica e il Marsiglia. L’Olympique arriva all’appuntamento dopo una settimana burrascosa coincisa con le dimissioni del tecnico Marcelino, duramente contestato dalla tifoseria locale. In campionato il Marsiglia non batte il PSG dal settembre 2020. da allora 4 successi parigini e 1 pareggio. Martedì il posticipo tra Lilla-Reims chiude il turno di Ligue 1.

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €550

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €250 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €50 a settimana per 5 settimane sulle scommesse perse. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €250

Bullibet ti dà il benvenuto con un bonus sulla prima scommessa del 50% fino ad un massimo di 250 euro. 3.8 Visita il sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €20

Effettua il tuo primo deposito di almeno 10 € utilizzando il codice promozionale SPORT2023. Ricevi subito un Bonus pari al 50% del tuo deposito, da utilizzare per tutte le scommesse Live da piazzare sul tuo sport preferito. 4.0 Visita il Sito Recensione

Pronostici Ligue 1 2023-24 6a giornata: programma completo e quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per il big match di giornata e a seguire il programma completo di tutte le partite di questo turno.

6a GIORNATA LIGUE 1

22.09. 21:00 Monaco-Nizza

23.09. 17:00 Nantes-Lorient

23.09. 21:00 Brest-Lione

24.09. 13:00 Metz-Strasburgo

24.09. 15:00 Le Havre-Clermont

24.09. 15:00 Lens-Tolosa

24.09. 17:05 Montpellier-Rennes

24.09. 20:45 Paris SG-Marsiglia

26.09. 21:00 Lilla-Reims

Pronostici Ligue 1 2023-24 6a giornata: FREE PICK Monaco-Nizza

La settimana scorsa ci siamo fermati sul Gol SI tra Lens e Metz, ma proviamo a rifarci subito in questo fine settimana di calcio francese, fermo restando che rimaniamo in profitto anche nelle free pick di Ligue 1 (come in tutti gli altri top campionati europei).

FREE PICK LIGUE 1 2023-24

Nizza-Lilla: UNDER 2.5 @2.00✅

Lilla-Nantes: UNDER 2.5 @2.20✅

Marsiglia-Brest: GOL SI @1.80❌

Lione-PSG: OVER 2.5+GOL SI @1.75✅

Lens-Metz: GOL SI @1.80❌

Andiamo proprio con l’anticipo big match di venerdì, Monaco-Nizza. Lo andiamo dicendo da tempo, in questo momento la squadra del Principato gioca il miglior calcio in Ligue 1, e secondo noi potrà combattere fino all’ultimo per il titolo del campionato di calcio francese, magari vincendolo proprio. Intanto vanno vinti match importanti come questo, in casa allo Stade Louis II dove il Monaco ha giocato 2 partite in campionato, vincendole entrambe con 6 gol segnati e 0 concessi. Il Nizza è un osso duro che ha vinto 3-0 nell’ultimo viaggio nel Principato, ma prima il Monaco non aveva mai perso contro questo avversario in 6 partite (4 vittorie e 2 pareggi). Anche questa volta fiducia nei padroni di casa che giochiamo con mezzo rimborso in caso di pareggio con MONACO -0.25 (AH) @1.97, handicap asiatico che trovate su Bet365 e Snai.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.