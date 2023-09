Pronostici Ligue 1 2023-24 7a giornata. Nizza-Brest è lo scontro al vertice che non ti aspetti per il campionato di calcio francese, ma per questo fine settimana ci siamo soffermati su un altra grande classica del calcio transalpino per la nostra free pick di giornata: Monaco-Marsiglia.

Pronostici Ligue 1 2023-24 7a giornata: le partite più interessanti

La 7° giornata di Ligue 1 si apre venerdì con l’anticipo Strasburgo-Lens. I padroni di casa sono al 6° posto in zona Europa mentre il Lens si è sbloccato con la prima vittoria stagionale il weekend scorso, ma rimane pericolosamente al terzultimo posto, nella zona calda della retrocessione e dei playout. Lo scorso anno una vittoria e un pareggio per il Lens contro lo Strasburgo, per due partite da Over 2.5 gol.

Passiamo al sabato, si apre con Clermont-PSG. Sulla carta i parigini non dovrebbero avere problemi, e sono reduci dal 4-0 sul Marsiglia che ha ridato positività all’ambiente dopo il ko interno col Nizza. Il Clermont è ultimo con 1 solo punto, 5 reti segnate e 12 concesse, ma nell’ultimo confronto contro il PSG passò a sorpresa al Parco dei Principi.

Le rimanenti 6 partite si giocano domenica e ovviamente i riflettori sono accesi sull’Allianz Riviera dove alle ore 15:00 si sfidano Nizza-Brest, le prime due della classe che non ti aspetti. Al momento il Brest è al comando con 13 punti, uno in più del Nizza che però ha una qualità superiore (mentre in tanti attendono il calo del Brest da qui alle prossime settimane), e ha vinto 3 partite di fila, compresi i recenti successi nelle difficili trasferte a Parigi e Monaco. Le quote favoriscono nettamente il Nizza @1.75 mentre un altro successo sorprendente del Brest si gioca @4.50 volte la posta. Non è da scartare nemmeno ill Pareggio @3.80. Lo scorso anno una vittoria a testa, sempre per la squadra di casa, e sempre col risultato finale di 1-0.

Pronostici Ligue 1 2023-24 7a giornata: programma completo e quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per il big match di giornata.

7a GIORNATA LIGUE 1

29.09. 21:00 Strasburgo-Lens

30.09. 17:00 Clermont-Paris Saint Germain

30.09. 21:00 Monaco-Marsiglia

01.10. 13:00 Reims-Lione

01.10. 15:00 Le Havre-Lilla

01.10. 15:00 Nizza-Brest

01.10. 15:00 Tolosa-Metz

01.10. 17:05 Lorient-Montpellier

01.10. 20:45 Rennes-Nantes

Pronostici Ligue 1 2023-24 7a giornata: FREE PICK

Lo scorso turno il Monaco ci ha tradito perdendo in casa, e abbiamo sbagliato la 2° free pick consecutiva sul campionato di calcio francese. Cerchiamo di rifarci per questo fine settimana puntando ancora una volta sulla squadra del Principato.

FREE PICK LIGUE 1 2023-24

Nizza-Lilla: UNDER 2.5 @2.00✅

Lilla-Nantes: UNDER 2.5 @2.20✅

Marsiglia-Brest: GOL SI @1.80❌

Lione-PSG: OVER 2.5+GOL SI @1.75✅

Lens-Metz: GOL SI @1.80❌

Monaco-Nizza: 1 -0.25 (AH) @1.97❌

Sabato sera una grande classica del calcio francese, Monaco-Marsiglia. Abbiamo detto del passo falso della squadra del Principato la scorsa settimana, ma anche il Marsiglia non se l’è passata bene con lo 0-4 contro il PSG. Per entrambe si è trattato del primo ko stagionale in campionato, ma vediamo ancora meglio il Monaco che ha anche il fattore campo su cui appoggiarsi.

I padroni di casa sono senza Diop ed Embolo, ma anche gli ospiti hanno delle assenze con Kondogbia, Ruiz e Sarr infortunati e c’è anche Gueye squalificato. Il mercato sta andando sulla squadra del Principato con quota in calo, lo facciamo anche noi ma prendendoci il rimborso in caso di pareggio con MONACO +0 (AH) @1.65.

