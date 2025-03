Martedì 25 marzo, alle ore 18:00 dallo Stadionul Zimbru si gioca il match valido per la 2° giornata del Gruppo I, quello degli azzurri, per le qualificazioni ai prossimi mondiali di calcio 2026 che si giocheranno in Canada, Messico e Stati Uniti. Pronostico Moldavia-Estonia 25 marzo 2025.

Pronostico Moldavia-Estonia 25 marzo 2025: lo stato di forma delle nazionali

Vediamo analisi, probabili formazioni, migliori quote e i consigli per le scommesse su Moldavia-Estonia, match valido per le qualificazioni ai prossimi mondiali di calcio 2026.

Esordio da incubo per la Moldavia che ha perso 0-5 in casa alla prima contro la Norvegia, e probabilmente i moldavi sono la nazionale col tasso tecnico più basso in questo girone I, quello in cui è finita anche l’Italia dopo l’uscita di Nations League per mano della Germania. Il ct Serghei Cleșcenco è chiamato all’impresa con una nazionale che non è mai riuscita a qualificarsi per un mondiale, ma nemmeno per un europeo.

Anche l’Estonia è una delle squadre che dovrebbero essere sul fondo di questo gruppo, anche se la settimana scorsa se l’è giocata in trasferta contro Israele, arrendendosi solo 1-2, dopo essere passata addirittura in vantaggio dopo 10 minuti.

Probabili Formazioni Moldavia-Estonia

Moldavia (3-4-3): Celeadnic, Craciun, Baboglo, Mudrac; Revenco, Motpan, Rata, Reabciuk; Caimacov, Nicolaescu, Postolachi. Ct: Clescenco.

Estonia (4-2-3-1): Hein; Peetson, Paskotsi, Kuusk, Schjonning-Larsen; Poom, Palumets; Yakovlev, Kait, Sinyavskiy; Tamm. Ct: Henn.

Guida TV: dove vedere Moldavia-Estonia

L’evento si tiene a Chisinau, in Moldavia, presso lo stadio Zimbru. L’impianto ha una capienza di 10.400 posti ed è stato inaugurato nel 2006. Eccezion fatta per le partite che vedono protagonista l’Italia, tutte le restanti gare non saranno trasmesse sul piccolo schermo in quanto nessuna emittente italiana ha acquistato i diritti televisivi della competizione. Sarà, però, possibile seguire in diretta streaming la partita gratuitamente su UEFA.tv.

Migliori quote Moldavia-Estonia

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse calcio 1×2 sul mercato italiano per questo match tra le nazionali. La Moldavia in casa è favorita @2.10 su Betway mentre il successo dell’Estonia si gioca fino @4 volte la posta su Goldbet, col pareggio @3 su NetBet.

Le nostre scommesse su Moldavia-Estonia

Moldavia ed Estonia si sono affrontate cinque volte nel corso della storia e sempre in gare amichevoli. Il bilancio è favorevole agli estoni che hanno vinto gli ultimi tre scontri diretti tutti con il punteggio di 1-0. Nelle altre due circostanze, invece, c’era stato un successo moldavo in trasferta e un pareggio a reti bianche. L’ultimo incrocio risale al 2008. Le quote ci sembrano sbilanciate perchè a parità di forza delle rose, la Moldavia gioca in casa, ma gli estoni hanno una formazione più esperta e potrebbero uscire con almeno un punto per una doppia chance interessante.

Risultato esatto Moldavia-Estonia

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 1-2, 1-1.

