Pronostico Finlandia-Lituania: le scommesse sulle qualificazioni ai prossimi mondiali di calcio del 9 ottobre 2025

Pronostico Finlandia-Lituania 9 ottobre 2025
Pronostici Mondiali 2026
di
7 Ottobre 2025

Giovedì alle ore 18:00 in Finlandia inizia il turno delle qualificazioni ai mondiali di calcio 2026, e si sfidano due nazionali che si giocano le ultime chance per rimanere in corsa verso la coppa del mondo. Pronostico Finlandia-Lituania 9 ottobre 2025.

Pronostico Finlandia-Lituania 9 ottobre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Finlandia-Lituania match della valido per le qualificazioni ai prossimi mondiali di calcio con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse.

L’obiettivo è quello di restare aggrappati alle ultime possibilità di sognare ancora i Mondiali. Finlandia e Lituania aprono il programma di questa sosta per le nazionali, sfidandosi nel gruppo G, dove Olanda e Polonia sono a 10 punti, a seguire ci sono proprio la Finlandia a 7 e la Lituania a 3 punti. La partita si disputerà giovedì alle 18 allo stadio Olimpico di Helsinki.

Al momento la Finlandia ha raccolto 7 punti, a -3 dal duo di testa, ma i finnici hanno perso 2 delle ultime 3 partite, in mezzo un importante 2-1 interno contro la Polonia anche se poi nella partita dopo in trasferta, sempre contro i polacchi, è arrivata la sconfitta per 1-3. La Lituania è ferma a 3 punti, frutto di una striscia di 3 pareggi interrotta nel comunque buon 2-3 interno dell’ultimo turno contro l’Olanda capolista.

Pronostico Finlandia-Lituania 9 ottobre 2025

Pronostico Finlandia-Lituania 9 ottobre 2025

Probabili Formazioni Finlandia-Lituania

FINLANDIA (4-5-1): Joronen; Alho, Koski, Uronen, Peltola; Antman, Markhiev, Kairinen, Tenho, Lod; Pohjanpalo.

LITUANIA (3-4-3): Gertomas; Leikiatas, Girvainis, Armalas; Upstas, Antaneviciu, Gineitis, Lasickas; Sirgedas, Jansonas, Dolzinikov.

Guida TV Qualificazioni Mondiali Calcio: dove vedere Finlandia-Lituania?

La sfida Finlandia-Lituania è in programma giovedì alle 18:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Qualificazioni Mondiali. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW.

Migliori quote per Finlandia-Lituania

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Finlandia favorita @1.48 su Sisal mentre la Lituania si gioca fino @7 volte la posta su Golfbet, col pareggio @4.00 su Starvegas.

Finlandia-Lituania
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
1.484.007.00
1.484.007.00
1.473.956.80
1.454.006.75
1.483.907.00

Le nostre scommesse su Finlandia-Lituania

Finlandia favorita e chiamata a vincere a tutti i costi, ma attenzione ai lituani che hanno già impensierito l’Olanda e all’andata in casa hanno fermato sul 2-2 proprio i finnici. Anche per questa sfida con entrambe le squadre a segno, anche pagato ben oltre la pari, una quota che riteniamo di valore.

PRONOSTICO: GOL SI @2.25 LOTTOMATICA

Risultato Esatto Finlandia-Lituania

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-1, 3-2, 0-1.

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

4.5
Visita il Sito Recensione
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
4.5
Visita il Sito Recensione
,
