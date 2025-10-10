Pronostico Norvegia-Israele: analisi, probabili formazioni, quote e scommesse qualificazioni mondiali di calcio

Pronostico Norvegia-Israele 11 ottobre 2025
10 Ottobre 2025

Sabato 11 ottobre alle ore 18:00 dal Ullevaal Stadion di Oslo va in scena un match che è molto importante anche per gli azzurri, visto che è in campo la Norvegia capolista contro un Israele che si sta giocando il 2° posto proprio con l’Italia nel gruppo I delle qualificazioni mondiali. Pronostico Norvegia-Israele 11 ottobre 2025.

Pronostico Norvegia-Israele 11 ottobre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Norvegia-Israele match della valido per le qualificazioni ai prossimi mondiali di calcio con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse.

La Norvegia è al comando del girone (15 punti, imbattuta in casa) e ha anche un grande vantaggio nelle reti visto che è reduce dal 11-1 clamoroso alla Moldavia che ha messo in evidenza il valore di Haaland e compagni. Ci sono anche notizie negative, come il grave infortunio a Odegaard, ma le alternative in questa rosa non mancano 

Israele si gioca il 2° posto con gli azzurri (al momento ha 9 punti, come l’Italia) anche se hanno perso in un rocambolesco 4-5 proprio contro i ragazzi di Gattuso, dopo che avevano superato senza problemi 4-0 la Moldavia in trasferta.

Pronostico Norvegia-Israele 11 ottobre 2025

Pronostico Norvegia-Israele 11 ottobre 2025

Probabili Formazioni Norvegia-Israele

NORVEGIA (3-4-3): Nyland; Ajer, Heggem, Wolfe; Ryerson, Berg, Berge, Myhre; Sorloth, Haaland, Nusa. 

ISRAELE (4-2-3-1): Daniel Peretz; Dasa, Lemkin, Nachmias, Revivo; E. Peretz, Do Peretz; Khalalili, Gloukh, Solomon; Biton

Guida TV Qualificazioni Mondiali Calcio: dove vedere Norvegia-Israele?

L’incontro Norvegia-Israele, in calendario per la settima giornata delle qualificazioni ai Mondiali 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti, si disputerà sabato 11 ottobre con kick-off alle 20:45. L’evento andrà in onda su Sky Sport Calcio e anche nell’ambito della Diretta Gol .

Migliori quote Norvegia-Israele

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Norvegia nettamente favorita @1.22 su Marathonbet mentre Israele si gioca fino @15 volte la posta su Sisal, col pareggio @6.50 su Starvegas.

Norvegia-Israele
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
1.186.5015.00
1.226.5012.00
1.216.4011.00
1.226.5011.00
1.206.2510.00

Le nostre scommesse su Norvegia-Israele

Lo scorso marzo Israele ha perso 2-4 contro la Norvegia, abbattuta dalle reti di Wolfe, Sorloth, Ajer ed Haaland e non dimentichiamo l’incredibile 4-5 contro l’Italia. Lo spettacolo non dovrebbe mancare neanche questa volta e giochiamo su 3+ gol.

PRONOSTICO: OVER 3.0 GOL @1.97 BET365

Risultato Esatto Norvegia-Israele

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 3-0, 3-1, 4-1.

