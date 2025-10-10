Bella sfida per il Gruppo C che al momento vede in testa la Danimarca che però non può fermarsi ed è chiamata a vincere contro una Grecia che ha già superato a domicilio per 3-0 il mese scorso in queste qualificazioni per i prossimi mondiali di calcio. Pronostico Danimarca-Grecia 12 ottobre 2025.

Pronostico Danimarca-Grecia 12 ottobre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Danimarca-Grecia match della valido per le qualificazioni ai prossimi mondiali di calcio con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse.

Sfida equilibrata nel Gruppo C tra due nazionali che vogliono prenotare un posto al Mondiale. La Danimarca si affida a Rasmus Hojlund, rinato da quando è approdato a Napoli. L’ex Manchester United si è rivelato decisivo nell’ultima sfida di UEFA Champions League vinta contro lo Sporting e poi in campionato nel successo in rimonta col Genoa.

La Grecia risponde con Pavlidis, punta che gioca nel Benfica di José Mourinho ed è chiamata a vincere visto che dopo il successo alla prima giornata ha portato a casa un doppio ko che la lascia ferma a 3 punti, compreso lo 0-3 interno proprio contro i danesi.

Probabili Formazioni Danimarca-Grecia

Danimarca (4-3-3): Schmeichel; Gaaei, Andersen, Christiansen, Maehle; Hojbjerg, Hjulmand, Eriksen; Isaksen, Hojlund, Damsgaard. Ct: Riemer.

Grecia (4-2-3-1): Tzolakis; Vagiannidis, Mavropanos, Koulierakis, Tsimikas; Zafeiris, Kourbelis; Karetsas, Bakasetas, Tzolis; Pavlidis. Ct: Jovanovic.

Guida TV Qualificazioni Mondiali Calcio: dove vedere Danimarca-Grecia?

La partita del Gruppo C tra Danimarca e Grecia è in programma sempre nella giornata di domenica 12 ottobre, ma si giocherà alle 20:45. Il match potrà essere visto sul canale dedicato di Sky e anche su Diretta Gol. In streaming sull’app Sky Go e la piattaforma NOW.

Migliori quote per Danimarca-Grecia

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. La quota massima per la Danimarca si gioca @1.67 su Marathonbet, con la vittoria greca @5.75 mentre per il pareggio si gioca @3.75 su Sisal.

Le nostre scommesse su Danimarca-Grecia

La Danimarca non perde da 3 scontri consecutivi contro la Grecia, oltre al 3-0 dello scorso mese in trasferta, negli anni passati era arrivato un 1-1 in amichevole e un 1-0 di misura nelle qualificazioni ad un altro mondiale. I danesi hanno maggior qualità, e lo hanno già dimostrato all’andata, e pensiamo vinceranno ancora.

PRONOSTICO: VITTORIA DANIMARCA @1.67 BET365

Risultato Esatto Danimarca-Grecia

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 3-1, 2-2.

