Anteprima Coppa d’Africa 2024. La 34° edizione della manifestazione più importante del calcio africano e anche il primo grande evento calcistico del nuovo anno e ci terrà compagnia per un mese. Ecco tutto quello che c’è da sapere per le scommesse su questo evento con quote, partecipanti, analisi, e favoriti.

Anteprima Coppa d’Africa 2024: le favorite

A partire dal 13 gennaio e per un mese le 24 nazionali partecipanti si daranno appuntamento in Costa d’Avorio per darsi battaglia e conquistare il titolo di campioni del continente africano detenuto dal Senegal, un evento che si doveva disputare nell’estate del 2023 ma che è stato rinviato per problemi del paese ospitante. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla Coppa d’Africa.

Le 24 squadre sono suddivise in sei gironi da quattro e avanzeranno alla fase a eliminazione diretta le prime due di ogni gruppo e le quattro migliori terze. La finalissima è in programma per l’11 febbraio 2024. L’intero torneo verrà trasmesso in esclusiva in chiaro su Sportitalia

In prima fila tra le favorite del Torneo cinque squadre su tutte: l’Egitto di Mohamed Salah, 7 volte campione e in cerca di rivincita dopo la bruciante sconfitta di due anni fa; il Senegal di Sadio Manè, leader tecnico indiscusso, che cerca conferme dopo la storica affermazione nella Coppa d’Africa ospitata dal Camerun, il Marocco che, un anno dopo la semifinale raggiunta al Mondiale, cerca la gloria continentale che gli manca dal 1976.

Attenzione proprio al Camerun con tanti ottimi calciatori, anche se non c’è nessuna vera stella; infine la Nigeria, piena di ottimi calciatori, soprattutto in fase offensiva. Più defilate, ma sempre pericolose Costa d’Avorio, in possesso di una rosa di minor livello rispetto agli ultimi anni ma comunque temibile anche perché ospita la manifestazione.

Quote antepost: Egitto favorito, testa a testa Salah-Osimhen per il miglior giocatore

Ai nastri di partenza, nelle previsioni di Planetwin365 la favorita a quota 6 per portare a casa il trofeo è il Marocco, che si è distinto nell’ultimo Mondiale arrivando sino alle semifinali. Le altre squadre seguono a poca distanza nelle quote. In lavagna @7 su Sisal c’è il Senegal di Manè e Koulibaly, detentore della coppa, mentre si sale @7,25 per l’Algeria di Bennacer e Aouar e @7,50 per i padroni di casa della Costa d’Avorio.

Offerto @9, invece, il trionfo della Nigeria, che sarà guidata dal tandem d’attacco made in Italy formato da Lookman e Osimhen. Per quest’ultimo si profila un altro duello individuale con Salah, dopo il testa a testa vinto dal nigeriano per il premio di miglior giocatore africano del 2023. Per i bookmakers saranno loro due a contendersi il titolo di capocannoniere della Coppa d’Africa: parte leggermente avanti @7 l’esterno del Liverpool, insegue @8 il centravanti del Napoli.

Anteprima Coppa d’Africa 2024: tutti i gruppi e calendario completo

Gruppo A

Costa d’Avorio

Nigeria

Guinea Equatoriale

Guinea-Bissau

CALENDARIO GRUPPO A

Costa d’Avorio-Guinea Bissau (13 gennaio)

Nigeria-Guinea Equatoriale (14 gennaio)

Guinea Equatoriale-Guinea Bissau (18 gennaio)

Costa d’Avorio-Nigeria (18 gennaio)

Guinea Equatoriale-Costa d’Avorio (22 gennaio)

Guinea Bissau-Nigeria (22 gennaio)

Gruppo B

Egitto

Ghana

Capo Verde

Mozambico

CALENDARIO GRUPPO B

Egitto-Mozambico (14 gennaio)

Ghana-Capo Verde (14 gennaio)

Egitto-Ghana (18 gennaio)

Capo Verde-Mozambico (19 gennaio)

Mozambico-Ghana (22 gennaio)

Capo Verde-Egitto (22 gennaio)

Gruppo C

Senegal

Camerun

Guinea

Gambia

CALENDARIO GRUPPO C

Senegal-Gambia (15 gennaio)

Camerun-Guinea (15 gennaio)

Senegal-Camerun (19 gennaio)

Guinea-Gambia (19 gennaio)

Guinea-Senegal (23 gennaio)

Gambia-Camerun (23 gennaio)

Gruppo D

Algeria

Burkina Faso

Mauritania

Angola

CALENDARIO GRUPPO D

Algeria-Angola (15 gennaio)

Burkina Faso-Mauritania (16 gennaio)

Algeria-Burkina Faso (20 gennaio)

Mauritania-Angola (20 gennaio)

Angola-Burkina Faso (23 gennaio)

Mauritania-Algeria (23 gennaio)

Gruppo E

Tunisia

Mali

Sud Africa

Namibia

CALENDARIO GRUPPO E

Tunisia-Namibia (16 gennaio)

Mali-Sud Africa (16 gennaio)

Tunisia-Mali (20 gennaio)

Sud Africa-Namibia (21 gennaio)

Sud Africa-Tunisia (24 gennaio)

Namibia-Mali (24 gennaio)

Gruppo F

Marocco

Repubblica Democratica del Congo

Zambia

Tanzania

CALENDARIO GRUPPO F

Marocco-Tanzania (17 gennaio)

RD Congo-Zambia (17 gennaio)

Marocco-RD Congo (21 gennaio)

Zambia-Tanzania (21 gennaio)

Tanzania-RD Congo (24 gennaio)

Zambia-Marocco (24 gennaio)

I giocatori convocati dalla Serie A

La Coppa d’Africa ha sempre un impatto anche sui campionati di calcio europei, e quello di Serie A non fa eccezioni. Sono infatti 17 i giocatori convocati dalla Serie A (22 considerando anche B e C), quindi occhio alle scommesse.

Lecce e Salernitana perdono tre giocatori a testa, ma non mancano i grandi esclusi: non ci sarà Nzola (Angola) per motivi familiari, assenti anche Traoré (Mali) e Obiang (Guinea Equatoriale). Ecco la situazione squadra per squadra:

ATALANTA: Lookman (Nigeria)

BOLOGNA: El Azzouzi (Marocco)

CAGLIARI: Zito Luvumbo (Angola)

EMPOLI: –

FIORENTINA: Kouamé (Costa d’Avorio)

FROSINONE: –

GENOA: –

INTER: –

JUVENTUS: –

LAZIO: –

LECCE: Rafia (Tunisia), Banda (Zambia), Touba (Algeria)

MILAN: Bennacer (Algeria), Chukwueze (Nigeria)

MONZA: Machin (Guinea Equatoriale)

NAPOLI: Osimhen (Nigeria), Anguissa (Camerun)

ROMA: Ndicka (Costa d’Avorio), Aouar (Algeria)

SALERNITANA: Coulibaly (Mali), Cabral (Capo Verde), Boulaye Dia (Senegal)

SASSUOLO: –

TORINO: –

UDINESE: –

VERONA: –