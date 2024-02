Pronostici Semifinali Coppa Africa 2024: programma e quote

Pronostici Semifinali Coppa Africa 2024. Siamo arrivati alle semifinali della competizione del calcio africano, che si svolgeranno mercoledì 7 febbraio. Vediamo il programma e le quote in vista di questa doppia sfida che ci dirà quali saranno le due nazionali che si contenderanno la 34° edizione della Coppa d’Africa in finale l’11 febbraio.

Pronostici Semifinali Coppa Africa 2024: i risultati dello scorso turno

La prima squadra a staccare il pass per le semifinali della Coppa d’Africa 2024 è stata la Nigeria che torna a questo punto della competizione dopo 5 anni dall’ultima volta, dopo l’eliminazione agli ottavi nell’edizione 2021 per mano della Tunisia. e Super Aquile battono di misura l’Angola ed entrano tra le prime quattro squadre d’Africa. Ancora una volta, dopo la doppietta al Camerun agli ottavi, decide la sfida un gol di Lookman. Partita dominata dalla Nigeria con Osimhen che fa di tutto per segnare. Dopo due gol sfiorati di testa, al terzo tentativo il giocatore del Napoli trova il gol che viene però annullato per fuorigioco. Oshimen uscirà poi dopo un fallo e saranno da valutare le sue condizioni a ridosso del prossimo match.

Dopo aver segnato tre gol nelle prime quattro partite di questa Coppa d’Africa, la Repubblica Democratica del Congo ne segna altrettanti nella sfida contro la Guinea e torna in semifinale a distanza di 9 anni dall’ultima volta.

Passano anche i padroni di casa della Costa d’Avorio, ma a fatica e dopo i tempi supplementari piega un Mali che sbaglia un rigore e non riesce ad approfittare della superiorità numerica per oltre un tempo, dopo l’espulsione di Koussonou al 43°.Il Mali sembra sfondare al 71′ quando Nene va a segno, sembra tutto finito, ma al 90° Adingra sfrutta un rimpallo in area e insacca da due passi il gol del pareggio. Si va ai supplementari e al 122′ succede l’impensabile: Diakite, sugli sviluppi di un calcio di punizione, devia il pallone col tacco e inganna Diarra firmando la rete del 2-1 che fa avanzare i padroni di casa.

Infine sul Sudafrica fa festa ai rigori dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari e dei supplementari contro Capo Verde, in una partita ben poco spettacolare. Le squadre non segnano nemmeno dagli 11 metri, con il portiere sudafricano Williams che para 4 rigori e ai suoi bastano 2 rigori realizzati su 5 per raggiungere le semifinali di Coppa d’Africa (non succedeva dal 2000) dove ora affronterà la Nigeria, con Oshimen e compagni nettamente favoriti.

Pronostici Semifinali Coppa Africa 2024: programma e quote

Si torna in campo il 7 febbraio: alle 17 tocca a Nigeria-Sudafrica , mentre alle 20 ecco RD Congo-Costa d’Avorio. Vediamo anche le quote per le semifinali e anche antepost per la vittoria della Coppa d’Africa che vede la Nigeria favorita.

