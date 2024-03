Pronostico Italia-Ecuador 24 marzo 2024. Tutto quello che c’è da sapere sull’amichevole della tournée americana per la nazionale di Luciano Spalletti, che ha esordito battendo il Venezuela con doppietta di Retegui.

I risultati degli azzurri contro il Venezuela

L’Italia batte 2-1 il Venezuela nell’amichevole di Fort Lauderdale in Florida, conquistando il quarto successo dell’era Spalletti. In avvio di partita, Donnarumma para un rigore a Rondon, poi gli Azzurri hanno la meglio grazie a una doppietta dello scatenato Retegui (40’ e 80’). In mezzo il gol di Machis (43’), nato da un clamoroso errore di Bonaventura in impostazione.

Il tabellino di Venezuela-Italia 1-2

VENEZUELA (3-4-2-1): Romo; Osorio, Angel (33′ st Makoun), Ferraresi; Aramburu (41′ st Otero), Casseres (41′ st Rincon), Martinez (33′ st Castillo), Navarro; Savarino (17′ st Pereira), Machis (17′ st Cadiz); Rondon. Ct: Batista

ITALIA (3-4-2-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Scalvini; Cambiaso (29′ st Zaniolo), Locatelli (20′ st Jorginho), Bonaventura (1′ st Barella), Udogie; Frattesi (20′ st Pellegrini), Chiesa (20′ st Zaccagni); Retegui (42′ st Raspadori). Ct: Spalletti

Arbitro: Vazquez

Marcatori: 40′ e 80′ Retegui (I), 43′ Machis (V)

Pronostico Italia-Ecuador 24 marzo 2024: le quote

Dopo la vittoria nell’amichevole contro il Venezuela, in cui Luciano Spalletti ha proposto per la prima volta una difesa a tre, domenica l’Italia disputerà la seconda e ultima amichevole di questa sosta, contro l’Ecuador. Su Golbdet gli Azzurri partono ancora con i favori del pronostico, anche se la quota @2,10 non è così bassa, e sale ulteriormente @2,20 su Unibet. Il successo dell’Ecuador, invece, oscilla tra @3,40 e @3,50, mentre il pareggio vale tra @3,15 e @3,25 volte la posta.

Quello che andrà in scena alla Red Bull Arena di New York sarà il terzo testa a testa tra le due Nazionali: il primo risale alla fase a gironi dei Mondiali 2002, quando l’Italia si impose per 2-0 con doppietta di Christian Vieri, mentre il secondo precedente risale al 2005, quando la partita, anche in quell’occasione giocata a New York, terminò 1-1 con gol di Luca Toni. I due precedenti hanno quindi visto sempre prevalere l’Under 2.5, opzione in vantaggio anche questa volta con quota @1,61 su Sisal, con il primo Over 2.5 che si gioca invece @2,20 su Snai, mentre il Goal dell’ultimo incontro è offerto @1,90, rispetto al No Goal @1,80.

Spalletti chiede una ritrovata solidità difensiva, con il reparto arretrato apparso in difficoltà anche contro il Venezuela e capace di subire almeno una rete in quattro delle ultime cinque vittorie: un successo con la porta imbattuta si gioca @3,40 volte la posta su Lottomatica e @3.45 su Netbet.

Pronostico Italia-Ecuador 24 marzo 2024: probabili formazioni e guida tv

La partita sarà trasmessa in chiaro, alle ore 21:00 di domenica 24 marzo 2024, su Rai 1, e in streaming su Rai Play. Vediamo anche le probabili formazioni, con Luciano Spalletti che potrebbe far “ruotare” un pò i suoi per provare più giocatori e assetti possibili in queste amichevoli.

ITALIA (4-2-3-1) Carnesecchi; Bellanova, Scalvini, Bastoni, Dimarco; Barella, Jorginho; Pellegrini, Folorunsho, Orsolini; Lucca.

ECUADOR (5-4-1) Galindez; Estupiñán, Arboleda, Hincapié, F.Torres, Preciado; Sarmiento, Gruezo, M.Caicedo, Mena; Valencia.

