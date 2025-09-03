L’Italia di Rino Gattuso è chiamata alla vittoria a Bergamo contro l’Estonia nella quinta giornata del Gruppo I di qualificazione ai prossimi mondiali di calcio. Vediamo analisi, quote, guida tv, le scelte del ct chiamato al posto dell’esonerato Spalletti e il Pronostico Italia-Estonia 5 settembre 2025.

Pronostico Italia-Estonia 5 settembre 2025: lo stato di forma delle nazionali

Andiamo a vedere l’analisi di Italia-Estonia match della valido per le qualificazioni ai prossimi mondiali di calcio con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse.

Sfida valida per la quinta giornata del gruppo I di qualificazioni ai prossimi mondiali di calcio e si riparte con un’Italia diversa visto che Rino Gattuso è stato chiamato al posto dell’esonerato Spalletti. “Ringhio”, campione del mondo del 2006 con gli azzurri in campo, ha ora il compito da ct di portare l’Italia alla Coppa del Mondo del 2026: dopo la brutta sconfitta per 3-0 in Norvegia e la sofferta vittoria per 2-0 con la Moldavia lo scorso giugno, ecco che venerdì a Bergamo c’è un altra sfida da non sbagliare.

L’Italia ha 3 punti, gli stessi dell’Estonia, che ha vinto 3-2 in Moldavia ma ha anche giocato già 4 partite. Sulla carta gli estoni sono ovviamente inferiori alla rosa degli azzurri, ma come abbiamo visto anche in passato, non è mai saggio sottovalutare le sfide di qualificazioni ai mondiali.

Probabili Formazioni Italia-Estonia

ITALIA (4-3-3) – Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Tonali, Frattesi; Orsolini, Scamacca, Zaccagni. All.: Gennaro Gattuso.

ESTONIA (5-4-1) – Hein; Teniste, Kuusk, Paskotsi, Mets, Kõlvart; Kait, Vassiljev, Miller, Poom; Sappinen. All.: Jürgen Henn.

Guida TV Qualificazioni Mondiali: dove vedere Italia-Estonia?

Italia-Estonia, sfida valida per la 5ª giornata del gruppo I si giocherà venerdì 5 settembre 2025, dalle ore 20:45, al Gewiss Stadium di Bergamo. La partita sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su Rai 1 e si potrà guardare anche in live-streaming su Rai Play.

Migliori quote per Italia-Estonia

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Sono tutte dalla parte degli azzurri le quote @1.07 su Goldbet per la vittoria mentre il successo dell’Estonia sale fino @30 volte la posta su Sisal, col pareggio @11.00 su Marathonbet.

Le nostre scommesse su Italia-Estonia

Per gli Azzurri, che lunedì 8 settembre torneranno in campo contro Israele, si tratterà dell’ottavo confronto con gli estoni: il bilancio dice assolutamente Italia con 7 vittorie in altrettante partite, con 20 gol fatti e appena 2 subiti. L’ultimo incontro risale all’11 novembre 2020, un’amichevole a Firenze vinta 4-0 con reti di Bernardeschi, Orsolini e doppietta di Grifo. Favoriamo la VITTORIA ITALIA, ma quote davvero inutili, meglio provare un colpo a quota altra tra le scommesse sui risultati esatti che vi proponiamo qui sotto.

Risultato Esatto Italia-Estonia

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 3-0, 3-1.

Programma completo della 5° giornata di qualificazioni mondiali

Vediamo anche gli altri match che ci attendono in questa finestra per le qualificazioni ai prossimi mondiali di calcio, in campo dal 4 al 6 settembre.

Giovedì 4 settembre

Gruppo A: Lussemburgo – Irlanda del Nord (ore 20:45)

Gruppo A: Slovacchia – Germania (ore 20:45)

Gruppo E: Bulgaria – Spagna (ore 20:45)

Gruppo E: Georgia – Turchia (ore 18:00)

Gruppo G: Lituania – Malta (ore 20:45)

Gruppo G: Olanda – Polonia (ore 20:45)

Gruppo J: Kazakistan – Galles (ore 16:00)

Gruppo J: Liechtenstein – Belgio (ore 20:45)

Venerdì 5 settembre

Gruppo B: Slovenia – Svezia (ore 20:45)

Gruppo B: Svizzera – Kosovo (ore 20:45)

Gruppo C: Danimarca – Scozia (ore 20:45)

Gruppo C: Grecia – Bielorussia (ore 20:45)

Gruppo D: Islanda – Azerbaigian (ore 20:45)

Gruppo D: Ucraina – Francia (ore 20:45)

Gruppo I: Italia – Estonia (ore 20:45)

Gruppo I: Moldavia – Israele (ore 20:45)

Gruppo L: Isole Faroe – Croazia (ore 20:45)

Gruppo L: Montenegro – Repubblica Ceca (ore 20:45)

Sabato 6 settembre

Gruppo F: Armenia – Portogallo (ore 18:00)

Gruppo F: Irlanda – Ungheria (ore 20:45)

Gruppo H: Austria – Cipro (ore 20:45)

Gruppo H: San Marino – Bosnia ed Erzegovina (ore 20:45)

Gruppo K: Inghilterra – Andorra (ore 18:00)

Gruppo K: Lettonia – Serbia (ore 15:00)

