Lunedì torna in campo l’Italia del nuovo ct Gattuso, che ha vinto 5-0 all’esordio contro l’Estonia, ma ora c’è un altro match di qualificazione ai prossimi mondiali di calcio 2026 da non fallire per gli azzurri che giocheranno contro Israele sul campo neutrale di Debrecen lunedì sera. Pronostico Israele-Italia 8 settembre 2025.

Pronostico Israele-Italia 8 settembre 2025: lo stato di forma delle squadre

Andiamo a vedere l’analisi di Israele-Italia match della valido per le qualificazioni ai prossimi mondiali di calcio con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse.

Nel Gruppo I l’Italia è costretta ad inseguire. La Norvegia di Haaland comanda a punteggio pieno con 12 punti in quattro partite, seguita da Israele a quota 9, anch’essa dopo quattro gare. L’Italia di Gennaro Gattuso occupa il terzo posto con 6 punti, ma con una partita in meno, un fattore che tiene vive le speranze di rimonta. La recente vittoria per 5-0 contro l’Estonia è stata fondamentale per gli Azzurri che si erano presentati a quella sfida con una differenza reti negativa (-1), dato preoccupante essendo il primo criterio per dirimere le situazioni di parità. Il successo ha ribaltato l’inerzia, portando il differenziale a +4 e rilanciando la squadra. L’imperativo del nuovo CT è uno solo: “vincerle tutte” per conquistare il primo posto ed evitare l’incubo dei playoff, un trauma sportivo che ha segnato le ultime due mancate qualificazioni mondiali.

Il CT di Israele, Ran Ben Shimon, dovrebbe affidarsi a un 5-4-1 compatto, disegnato per chiudere gli spazi e ripartire. Davanti al portiere Daniel Peretz, la linea difensiva sarà guidata dal capitano Eli Dasa. Le chiavi del centrocampo saranno affidate alla qualità di Oscar Gloukh, mentre il pericolo numero uno in attacco sarà l’esterno Manor Solomon, ideale per colpire in contropiede.

Probabili Formazioni Israele-Italia

ISRAELE (5-4-1) – Daniel Peretz; Dasa, Shlomo, Lemkin, Nachmias, Revivo; Biton, E. Peretz, Gloukh, Solomon; Turgerman. Ct. Ben Shimon.

ITALIA (4-3-3) – Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Cambiaso; Barella, Locatelli, Tonali; Kean, Retegui, Politano. Ct. Gattuso.

Guida TV Qualificazioni Mondiali Calcio: dove vedere Israele-Italia?

Israele-Italia, match valido per la sesta giornata del Girone I di qualificazione ai Mondiali 2026, si disputerà lunedì 8 settembre con calcio d’inizio alle ore 20:45. La partita si disputerà al Nagyerdei Stadion di Debrecen, in Ungheria e sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su Rai 1 e si potrà guardare anche in live-streaming su Rai Play.

Migliori quote per Israele-Italia

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Azzurri favoriti @1.38 su Goldbet mentre il successo di Israele si gioca fino @8.50 su Sisal, col pareggio @5.00 su Starvegas.

Le nostre scommesse su Israele-Italia

L’Italia affronta Israele per l’ottava volta nella sua storia: il bilancio finora racconta di 6 vittorie azzurre e un pareggio (0-0 nella fase finale dei Mondiali di Messico ’70). Il precedente più recente risale a poco meno di un anno fa: il 14 ottobre 2024 a Udine la Nazionale italiana si era imposta 4-1 in un match valido per la Nations League (doppietta di Di Lorenzo e gol di Retegui e Frattesi). Complessivamente, nelle 7 partite giocate contro Israele, l’Italia ha segnato 20 gol subendone 5. Questa è una partita da non sbagliare per gli azzurri, consigliamo VITTORIA ITALIA @1.38.

Risultato Esatto Israele-Italia

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-2, 1-3, 1-1.

Il programma completo della 6° giornata di qualificazioni

Domenica 7 settembre

Georgia – Bulgaria – Ore 15:00

Macedonia del Nord – Liechtenstein – Ore 18:00

Lussemburgo – Slovacchia – Ore 20:45

Germania – Irlanda del Nord – Ore 20:45

Turchia – Spagna – Ore 20:45

Polonia – Finlandia – Ore 20:45

Belgio – Kazakistan – Ore 20:45

Lunedì 8 settembre

Kosovo – Svezia – Ore 20:45

Svizzera – Slovenia – Ore 20:45

Bielorussia – Scozia – Ore 20:45

Grecia – Danimarca – Ore 20:45

Israele – Italia – Ore 20:45

Norvegia – Moldavia – Ore 20:45

Gibilterra – Isole Faroe – Ore 20:45

Croazia – Montenegro – Ore 20:45

Martedì 9 settembre

Azerbaigian – Ucraina – Ore 18:00

Armenia – Repubblica d’Irlanda – Ore 18:00

Francia – Islanda – Ore 20:45

Ungheria – Portogallo – Ore 20:45

Bosnia ed Erzegovina – Austria – Ore 20:45

Cipro – Romania – Ore 20:45

Albania – Lettonia – Ore 20:45

Serbia – Inghilterra – Ore 20:45

