Un altro doppio turno delle qualificazioni ai prossimi mondiali di calcio 2026 è andata in archivio tra luci e ombre per l’Italia che dopo il 5-0 all’Estonia ha rischiato nel pazzo 5-4 su Israele. La Norvegia invece travolge 11-1 la Moldava e continua al comando a punteggio pieno e con miglior differenza reti. Per gli azzurri si profila un altro spareggio da far tremare i polsi, con Gattuso che cercherà di riportare gli azzurri alla Coppa del Mondo, dopo aver saltato ben 2 edizioni! Aggiornamenti Qualificazioni Mondiali 2026.

Aggiornamenti Qualificazioni Mondiali 2026: la situazione del girone degli azzurri

La Nazionale italiana di calcio ha centrato la sua terza vittoria alle qualificazioni ai prossimi mondiali di calcio del 2026. Proprio come a Bergamo, anche a Debrecen la Nazionale segna ben 5 reti ma batte Israele solo di un gol di scarto dopo una partita dall’andamento folle. Gli azzurri superano gli israeliani a quota 9 punti, occupando il secondo posto alle spalle della Norvegia, capolista a punteggio pieno (5 vittorie in 5 partite disputate, una in più degli azzurri) capace di demolire a Oslo la cenerentola del girone Moldavia con un 11-1 che parla da solo.

L’Italia ha migliorato la propria differenza reti (ora 12-7), ma resta molto distante dal clamoroso 24-3 della Norvegia, che consolida la propria leadership. Per puntare al primo posto, gli uomini di Gattuso dovranno vincere tutte le restanti partite, incluso lo scontro diretto con i norvegesi di novembre, provare a segnare il maggior numero gol in modo da raddrizzare la differenza reti (+16 Norvegia, +5 Italia) e sperare in un passo falso in una delle prossime due partite interne che Haaland giocheranno contro Israele ed Estonia, prima della sfida contro gli azzurri.

Classifica Girone I

1. Norvegia 15 punti – 5 giocate, 5 vittorie e 0 sconfitte, 24 gol fatti e 3 subìti

2. Italia 9 punti – 4 giocate, 3 vittorie e 1 sconfitta, 12 gol fatti e 7 subiti

3. Israele 9 punti – 5 giocate, 3 vittorie e 2 sconfitta, 15 gol fatti e 11 subìti

4. Estonia 3 punti – 5 giocate, 1 vittoria e 4 sconfitte, 5 gol fatti e 13 subìti

5. Moldavia 0 punti – 5 giocate, 0 vittorie e 5 sconfitte, 3 gol fatti e 25 subìti

Chi si qualifica ai mondiali? Il format delle qualificazioni

Secondo il regolamento, solo le prime classificate dei gironi accedono direttamente alla fase finale, mentre gli ultimi quattro posti verranno assegnati attraverso gli spareggi, che saranno disputati tra le seconde in classifica.

In caso di arrivo a pari punti, per prima cosa verrà presa in considerazione la differenza reti generale nel gruppo, secondariamente il maggior numero di gol fatti nel gruppo, poi i punti fatti negli scontri diretti. Nel caso non bastasse allora si passerebbe alla miglior differenza reti negli scontri diretti, seguita dal maggior numero di gol fatti negli scontri diretti e infine al maggior numero di gol fatti in trasferta negli scontri diretti.

Quote antepost: Italia @2.75 per la vittoria del girone

Abbiamo visto che solo la vittoria del girone da la certezza di partecipare al prossimo mondiale, un opzione non semplice ma ancora possibile, con i bookmakers che danno l’Italia vincente del Gruppo I @2.75, anche se la Norvegia rimane nettamente avanti @1.40.

I prossimi impegni di Italia e Norvegia

Vediamo le prossime partite di qualificazione ai mondiali di calcio di Italia e Norvegia che si giocano il primo posto nel girone.

PARTITE ITALIA

11 ottobre 2025, 20:45: Estonia-Italia

14 ottobre 2025, 20:45: Italia-Israele

13 novembre 2025, 20:45: Moldavia-Italia

16 novembre 2025, 20:45: Italia-Norvegia

PARTITE NORVEGIA

11 ottobre 2025, 18:00: Norvegia-Israele

13 novembre 2025, 18:00 Norvegia-Estonia

16 novembre 2025, 20:45: Italia-Norvegia

