Pronostico Moldavia-Italia: formazioni, guida tv, quote e scommesse qualificazioni mondiali del 13-11-25

Pronostico Moldavia-Italia 13 novembre 2025
11 Novembre 2025

Giovedì torna in campo l’Italia di Rino Gattuso che sarà impegnata a Chisinau contro la Moldavia nelle qualificazioni ai prossimi mondiali di calcio che si disputeranno questa estate in Usa, Messico e Canada.. Pronostico Moldavia-Italia 13 novembre 2025.

Pronostico Moldavia-Italia 13 novembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Moldavia-Italia match della valido per le qualificazioni ai prossimi mondiali di calcio con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse.

L’Italia torna in campo a Chisinau per riprendere il cammino delle qualificazioni ai Mondiali 2026. La squadra di Rino Gattuso affronta la Moldavia in una partita che potrebbe essere decisiva per il futuro degli azzurri. Se infatti la Norvegia, impegnata lo stesso giorno in casa contro l’Estonia, dovesse vincere renderebbe aritmetico il secondo posto della nostra Nazionale che, quindi, dovrà passare dai playoff per provare a staccare il pass per la fase finale del prossimo campionato del mondo di calcio.

La Moldavia è all’ultimo posto nel girone, con 1 solo punto in 6 partite (arrivato nell’ultimo 1-1 in Estonia), 4 reti segnate e ben 27 al passivo. Lo scorso giugno l’ultima di Spalletti sulla panchina azzurra fu proprio contro la Moldavia superata 2-0 dagli azzurri.

Pronostico Moldavia-Italia 13 novembre 2025

Probabili formazioni Moldavia-Italia

MOLDAVIA (5-3-2) – Kozhukhar; Forov, Craciun, Baboglo, Gherasimencov, Reabciuk; Caimacov, Rata, Bogaciuc; Perciun, Postolachi. All.: Popescu.

ITALIA (4-3-3) – Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Frattesi, Locatelli, Tonali; Politano, Retegui, Zaccagni. All.: Gattuso.

Guida TV Qualificazioni Mondiali Calcio: dove vedere Moldavia-Italia?

Moldavia-Italia, match valido per la nona giornata del Girone I di qualificazione ai Mondiali 2026, è in programma giovedì 13 novembre alle ore 20:45 allo stadio Zimbru di Chisinau.

Moldavia-Italia, partita valida per il Girone I di qualificazione ai Mondiali 2026, sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su Raiuno e in live streaming sull’app di Rai Play.

Migliori quote per Moldavia-Italia

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Moldavia-Italia

Moldavia e Italia si affrontano per la settima volta nella loro storia e i precedenti sono nettamente a favore degli azzurri che finora hanno vinto 6 volte su 6. Il successo più recente è il 2-0 di Reggio Emilia nel match di andata nel girone di qualificazione ai Mondiali 2026, partita che era coincisa con l’ultima presenza da ct di Luciano Spalletti. L’Italia gioca per la terza volta a Chisinau: nei due precedenti, entrambi validi per le qualificazioni Mondiali, ha vinto rispettivamente 3-1 nel 1996 e 1-0 nel 2004. Complessivamente l’Italia ha segnato 17 gol, la Moldavia 2.

PRONOSTICO: ITALIA -2.5 @1.60

Risultato Esatto Moldavia-Italia

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-3, 0-4, 1-2.

