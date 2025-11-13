Pronostici Polonia U21-Italia U21: qualificazioni agli Europei di calcio Under 21 del 14-11-2025

Non solo gli azzurri di Gattuso per le nazionali di calcio, questa settimana tornano in campo anche gli azzurrini che venerdì sono impegnati in Polonia per uno scontro al vertice del girone di qualificazione ai prossimi Europei di calcio Under 21 che si giocheranno nel 2027. Pronostici Polonia U21-Italia U21.

Pronostici Polonia U21-Italia U21: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Polonia U21-Italia U21 match della valido per le qualificazioni ai prossimi europei di calcio Under 21 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse.

Appuntamento cruciale per l’Italia U21 dei giovani nelle qualificazioni per i Campionati Europei Under 21 di calcio maschile 2027. Gli Azzurrini torneranno in campo venerdì 14 novembre alla Pogon Arena di Stettino per sfidare la Polonia in uno scontro diretto fondamentale tra le due squadre attualmente a punteggio pieno dopo quattro giornate nel gruppo E.

Polonia U21 e Italia sono appaiate in vetta alla classifica con 12 punti, anche se i padroni di casa possono contare su una situazione favorevole (+15 rispetto a +10) nella differenza reti generale anche se questo doppio confronto potrebbe cambiare le forze nel girone.

Probabili Formazioni Polonia U21-Italia U21

POLONIA UNDER 21 (4-2-3-1): Lubik; Krajewski, Matysik, Drapinski, Gurgul; Kowalczyk, Kozubal; Pietuszewski, Urbanski, Pienko; Retuga. All. Brzeczek.

ITALIA UNDER 21 (4-3-3): Palmisani; Palestra, Guarino, Mane, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Ndour; Cherubini, Camarda, Koleosho. All. Baldini.

Guida TV Calcio: dove vedere Polonia U21-Italia U21?

Polonia-Italia, sfida valevole per la quinta giornata del girone di qualificazione per gli Europei U21 di calcio. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play.

Migliori quote per Polonia U21-Italia U21

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Polonia sfavorita @3.10 su Sisal, con gli azzurrini @2.20 su Goldbet e pareggio @3.45 su Marathonbet.

Le nostre scommesse su Polonia U21-Italia U21

Dal 2017 ad oggi le due squadre Under 21 si sono affrontate due volte, con una vittoria a testa, ma il passato fa poco conto, specialmente sulle nazionali giovanili. Entrambe hanno ben impressionato offensivamente con 15 gol della Polonia e 12 dell’Italia. E’ anche vero che parliamo nettamente delle due migliori difese del gruppo con 2 gol al passivo per gli azzurri e addirittura 0 per i polacchi dopo le prime 4 partite, ma questa volta ci aspettiamo un match da almeno 3 gol totali.

PRONOSTICO: OVER 2.5 GOL @1.80

Risultato Esatto Polonia U21-Italia U21

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 2-2, 1-2.

