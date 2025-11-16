La nazionale azzurra di Gattuso torna in campo per l’ultima giornata di un girone di qualificazione alla prossima Coppa del Mondo 2026 di calcio che non può più vincere, superata proprio dalla Norvegia che affronterà domenica sera, ore 20:45 da San Siro. Pronostico Italia-Norvegia 16 novembre 2025.

Pronostico Italia-Norvegia 16 novembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Italia-Norvegia match della valido per le qualificazioni ai prossimi mondiali di calcio con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse.

L’Italia torna in campo per l’ultima giornata di un girone che non può più vincere, quindi più che a pensare al prossimo match contro la Norvegia, già qualificata alla prossima Coppa del Mondo 2026 di calcio, è bene iniziare a pensare a cosa ci potrebbe attendere ai playoffs, ormai un incubo per l’Italia che rischia di saltare il terzo mondiale di fila.

Nonostante le 5 vittorie in altrettanti incontri dall’avvento di Gattuso in panchina, la Nazionale sarà infatti obbligata a giocarsi nei playoff di marzo la qualificazione alla Coppa del Mondo. Agli spareggi parteciperanno le 12 seconde classificate dei gironi e le 4 migliori vincitrici dei gruppi di UEFA Nations League 2024/25 che non hanno concluso la fase a gironi delle qualificazioni europee al primo o al secondo posto.

Le 12 seconde classificate delle qualificazioni in questo momento sono queste (in rigoroso ordine di girone): Slovacchia (Girone A), Kosovo (B), Scozia (C), Islanda (D), Turchia (E), Ungheria (F), Polonia (G), Bosnia (H), ITALIA (I), Macedonia (J), Albania (K), Repubblica Ceca (L). Le ‘ripescate’ di Nations League, come definito dall’articolo 3 del regolamento sopra in allegato, saranno da scegliere sulla base del posizionamento finale all’interno delle 4 leghe di Nations League. La priorità è data alle vincitrici di ogni singolo gruppo e dall’importanza della Lega – dunque si partirà dalla Lega A, poi Lega B, Lega C e infine Lega D.

L’Italia in semifinale affronterà una delle quattro squadre di quarta fascia, composta dalle ripescate di Nations League. E qui la grande incognita è rappresentata dalla Svezia, che finirà nel Pot 4 al sorteggio e, quindi, diventerebbe un potenziale avversario degli azzurri già in semifinale.

Allo stato attuale in semifinale gli azzurri giocherebbero in casa contro una tra Irlanda del Nord, Svezia, Galles e Romania. E nell’eventuale finale affronterebbero (se in casa o fuori lo stabilirà il sorteggio) una tra Repubblica Ceca, Scozia, Slovacchia, Albania, Macedonia, Bosnia, Islanda e Kosovo.

Il sorteggio degli spareggi per le qualificazioni Mondiali si terranno giovedì 20 novembre a Zurigo alle ore 13.00: le semifinali (l’Italia la disputerebbe in casa) si giocheranno giovedì 26 marzo 2026, le finali martedì 31 marzo (fattore campo da decidersi per sorteggio).

Probabili Formazioni Italia-Norvegia

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Cristante, Tonali, Dimarco; Retegui, Raspadori.

NORVEGIA (4-4-2): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Bobb, Berge, Berg, Nusa; Sorloth, Haaland.

Guida TV Qualificazioni Mondiali Calcio: dove vedere Italia-Norvegia?

Le partite della nazionale italiana di calcio nelle qualificazioni alla Coppa del mondo di calcio 2026 sono trasmesse in Italia, in diretta tv e in chiaro, su RAI 1 e in streaming sulla piattaforma Raiplay

Migliori quote per Italia-Norvegia

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Nonostante tutto gli azzurri in casa sono favoriti @2.00 su Sisal per la vittoria mentre la Norvegia sale @3.45 su Goldbet, col pareggio @3.70 su Marathonbet.

Le nostre scommesse su Italia-Norvegia

Prima della sconfitta del 6 giugno per 0-3, l’Italia non perdeva in una gara ufficiale contro la Norvegia dal 1-2 delle qualificazioni ad Euro 92 del 1991. Nelle ultime 3 partite gli azzurri hanno segnato 7 gol con solo 1 concesso, peccato che nello stesso parziale la Norvegia di gol ne abbia segnati la bellezza di 20 (con 2 subiti).

PRONOSTICO: OVER 2.5 @1.70 BET365

Risultato Esatto e marcatori Italia-Norvegia

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-2, 1-0, 1-3.

Tra o marcatori attenzione ad Antonio Nusa, esterno sinistro di 20 anni che milita nel Lipsia e che è stato una spina nel fianco degli azzurri nel primo match, in cui ha anche segnato il gol del 2-0.

