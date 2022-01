Pronostici Calcio Coppa d’Africa, domenica iniziano gli ottavi di finale

Coppa Africa Ottavi di Finale, finita la fase a gironi, la competizione continentale africana tra nazionali di calcio inizia la sua fase ad eliminazione diretta al via da domenica con gli ottavi di finale che siamo andati ad analizzare con ultime dai campi, news, statistiche, quote e consigli per le scommesse sulla nazionali di calcio.

Coppa Africa Ottavi di Finale: le partite di domenica

Il programma degli ottavi di finale prende il via domenica alle 17:30 con Burkina Faso-Gabon, che nel computo dei precedenti vede la seconda selezione favorita: in 9 match, 4 successi del Gabon, infatti, contro 2 del Burkina Faso e 3 pareggi.

La vincente di questa gara affronterà ai quarti di finale la selezione che prevarrà alle 20:00 tra Nigeria-Tunisia. L’ultima vittoria dei tunisini risale alla Coppa d’Africa del 2004 (semifinali), ma da lì in poi si contano 4 pareggi e 2 successi della Nigeria.

Coppa Africa Ottavi di Finale: le partite di lunedì

Il programma prosegue lunedì con Guinea-Gambia alle 17:00. Si tratta di una prima assoluta per questa sfida e sulla carta la Guinea parte da favorita, anche se il Gambia è, come dicevamo, una delle due rivelazioni di questa edizione della Coppa d’Africa.

Il bolognese Musa Barrow e i suoi compagni vogliono provare a stupire ancora guadagnandosi i quarti contro la vincente tra Camerun-Isole Comore, in programma alle 20:00. Per quanto riguarda quest’ultima sfida, sulla carta non ci dovrebbe essere partita, anche se nei due precedenti tra le due selezioni, risalenti alle qualificazioni alla Coppa d’Africa 2018-2019, nel match di andata le Comore hanno strappato un pari (1-1) tra le mura amiche, prima di essere battuti nettamente in Camerun per 3-0.

Coppa Africa Ottavi di Finale: le sfide di martedì e mercoledì

Martedì alle 17:00 va in scena l’ottavo tra Senegal-Capo Verde, due selezioni che si sono affrontate in amichevole circa 7 mesi fa con vittoria della prima grazie alle reti di Gueye e Mané. I precedenti sono in tutto 4 ed hanno visto sempre vincere il Senegal per ben tre volte per 2-0. La vincente affronterà nel prossimo turno la nazionale che mercoledì la spunterà tra Mali e Guinea Equatoriale alle ore 20:00: i precedenti dicono Mali, che si è imposto due volte su due di “corto muso” per 1-0.

Marocco-Malawi, in programma martedì alle 20:00, e della sfida molto interessante tra Costa d’Avorio ed Egitto di mercoledì alle 17:00. Il Marocco non ha mai perso col Malawi: il bilancio dei sei precedenti tra le due nazionali narra di 3 vittorie della nazionale, che ha tra le sue fila Amrabat e Hakimi, e altrettanti pareggi. Promette gol e spettacolo l’altro ottavo, considerato che, seppur lontani nel tempo (rispettivamente nel 2013 e del 2008) gli ultimi due precedenti tra le due nazionali si sono conclusi in entrambi i casi con 5 reti totali segnate.

Mercoledì si chiuderà con le ultime 2 sfide aperte alle ore 17:00 da Costa D’Avorio-Egitto, sfida molto interessante che vede gli egiziani sfavoriti. Si chiude alle ore 20 con Mali-Guinea Equatoriale.

Tutte le quote sulla Coppa d’Africa

23-01-2022

17:00 Burkina Faso – Gabon 2,65 2,85 3,00

20:00 Nigeria – Tunisia 1,80 3,30 5,00

24-01-2022

17:00 Guinea – Gambia 2,15 2,85 4,00

20:00 Camerun – Comoros 1,30 5,00 12

25-01-2022

17:00 Senegal – Capo Verde 1,50 3,70 7,75

20:00 Marocco – Malawi 1,30 4,75 12

26-01-2022

17:00 Costa D Avorio – Egitto 2,10 3,00 3,90

20:00 Mali – Guinea Equatoriale 1,50 3,90 7,25

Vincente Coppa D’Africa 2022

Camerun 5,50

Nigeria 5,50

Senegal 6,00

Marocco 7,00

Costa D Avorio 7,00

Mali 10

Egitto 12

Tunisia 20

Guinea 50

Gambia 50

Burkina Faso 50

Gabon 70

Capo Verde 70

Malawi 100

Guinea Equatoriale 150

Comore 300

