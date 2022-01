Pronostici Calcio Qualificazioni Mondiali: le partite del 15° turno in Sud America

Qualificazioni Mondiali Sud America, si gioca il 15° turno al via da giovedì sera e in campo anche venerdì. Andiamo ad analizzare le partite con quote e pronostici sulle nazionali di calcio.

Qualificazioni Mondiali Sud America: Ecuador-Brasile aprono le danze

Ecuador-Brasile, in programma alle 22:00 di giovedì sarà inevitabilmente un match ben più importante per i padroni di casa. Reduci da tre risultati utili consecutivi (2 vittorie), gli uomini del CT Alfaro nel 2021 hanno incrociato il Brasile per due volte: 2-0 in favore dei verdeoro di Tite in occasione del match di andata per le qualificazioni Mondiali, 1-1 in Copa America.

L’Ecuador ha vinto solo 2 volte nei 34 precedenti col Brasile, rimediando 5 pareggi e 27 sconfitte: le uniche due affermazioni si sono registrate tra le mura amiche nel 2001 e 2004. L’Ecuador vanta il 2° miglior attacco (23 reti) dopo quello del Brasile che però per l’occasione non potrà contare su alcuni dei suoi elementi più prolifici come Richarlison (10 gol), Firmino (17) e Neymar (70, di cui 7 in queste Qualificazioni).

Qualificazioni Mondiali Sud America: le altre partite di giovedì notte

Il programma prosegue a mezzanotte con Paraguay-Uruguay. I precedenti tra queste due nazionali sudamericane sono 76: il bilancio è di 25 vittorie per la selezione di casa, 18 pareggi e 33 successi della Celeste. Il Paraguay non ha mai vinto negli ultimi 9 precedenti e non ha mai segnato negli ultimi due: 0-0 all’andata in queste qualificazioni Mondiali e 0-1 nell’ultima edizione della Copa America. Sarà il primo vero esame per il nuovo CT dell’Uruguay Diego Alonso, che ha preso il posto del “mostro sacro” Oscar Washington Tabarez.

All’1:15, nella notte tra giovedì e venerdì, si gioca anche Cile-Argentina, una sfida solitamente molto sentita nella storia recente tra le due selezioni. Il Cile ha vinto solo 8 volte in 94 precedenti, 25 sono i pareggi e ben 61 i successi dell’Albiceleste. Gli ultimi tre incroci si sono conclusi tutti in parità, due dei quali per 1-1, ovvero il match di andata di queste qualificazioni e il confronto dell’ultima Copa America.

Solo le ultime due della classifica hanno vinto meno volte fin qui del Cile (4), che però si è ripreso negli ultimi tempi con 3 successi in 4 gare. Il ct cileno Lasarte dovrà fare a meno dell’interista Vidal (squalificato), mentre ci sarà regolarmente il suo compagno di club Sanchez. Nell’Argentina, possibile chance per Dybala, vista la concomitante assenza di Messi e Correa.

Qualificazioni Mondiali Sud America: le partite del venerdì

Alle 22:00 di venerdì, invece, tocca a Colombia-Perù, con i padroni di casa che hanno uno score di 4 pareggi e una sconfitta nelle ultime 5 gare. Il Perù, invece, ha perso 5 delle ultime 6 partite in trasferta, contro i 6 risultati utili consecutivi di Cuadrado e soci nei propri stadi. I Cafeteros possono vantare 3 vittorie negli ultimi 4 scontri diretti, incluso il 3-0 dell’andata in trasferta (una sconfitta). La Colombia segna poco (16 reti) e subisce tanto (17), ma il Perù è addirittura la quarta peggior difesa con 20 gol subiti in 14 match.

Alle 23:00 il programma si chiude con Venezuela-Bolivia. Alla selezione capitanata dal “general” Rincon, da poco trasferitosi dal Torino alla Sampdoria, servirebbe un miracolo per rientrare nella lotta per i Mondiali 2022. La Bolivia, del resto, nelle ultime 4 gare di queste qualificazioni ha vinto 3 volte, rilanciando le proprie ambizioni. All’andata, vittoria netta dei boliviani per 3-1, che ha interrotto una striscia negativa di 3 sconfitte tra amichevoli, Copa America e qualificazioni Mondiali.

Tutte le quote sulle prossime partite

Vediamo, oltre alle sfide del Sud America, anche quelle del centro America e asiatiche in programma nei prossimi giorni, con le quote 1X2 su SNAI.

27-01-2022

10:10 Australia – Vietnam 1,14 7,00 16

11:00 Giappone – Cina 1,23 5,75 12

13:00 Libano – Sud Corea 6,25 3,65 1,55

15:30 Iran – Iraq 1,37 4,25 8,75

16:00 Emirati Arabi – Siria 2,00 3,25 3,70

18:15 Arabia Saudita – Oman 1,40 4,25 8,00

22:00 Ecuador – Brasile 3,25 3,20 2,20

28-01-2022

00:00 Paraguay – Uruguay 3,10 2,95 2,45

01:00 Giamaica – Messico 5,50 3,30 1,65

01:00 Usa – El Salvador 1,20 5,75 13

01:15 Cile – Argentina 2,60 3,00 2,80

02:05 Honduras – Canada 3,70 3,20 1,97

03:05 Costa Rica – Panama 2,15 3,00 3,50

22:00 Colombia – Peru 1,70 3,30 5,50

23:00 Venezuela – Bolivia 1,63 3,55 5,50

