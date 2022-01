Pronostici Calcio Coppa d’Africa: programma, quote e scommesse sui quarti di finale

Coppa Africa Quarti di Finale, si è completato il tabellone con le ultime 8 nazionali ancora in corsa per la vittoria della competizione nazionale di calcio del continente africano, un turno che siamo andati ad analizzare partita per partita con quote e consigli per le scommesse.

Coppa Africa Quarti di Finale: le partite del sabato

Gambia-Camerun. Per il Gambia di Tom Saintfiet è arrivato un traguardo storico grazie alla vittoria contro la più quotata Guinea che si è conclusa con il punteggio di 1-0 grazie al gol del bolognese Musa Barrow, su assist del piacentino Bobb. Dall’altra parte del campo ci sarà il Camerun, che ha fatto fatica a battere le Isole Comore al termine di una gara in cui è successo di tutto: 2-1 il punteggio finale grazie alle reti di Toko Ekambi ed Aboubakar.

Oltretutto, le Comore si erano presentate in campo con un terzino tra i pali per via dell’indisponibilità di tutti e tre i portieri causa Covid. Nota tragica, purtroppo, gli 8 morti e i 38 feriti per la ressa scatenatasi all’esterno dello stadio Olembe di Yaoundé, a causa delle troppe persone prive di biglietto. Quanti ai precedenti tra Gambia e Camerun, sono solamente due, risalenti alle qualificazioni alla Coppa d’Africa 2015-2016: doppi affermazione della nazionale camerunese (0-1 in trasferta all’andata e 2-0 in casa al ritorno).

Burkina Faso-Tunisia. Sono stati necessari invece 18 rigori per decretare la vincente tra Burkina Faso e Gabon, dopo l’1-1 che ha resistito a tempi regolamentari e supplementari. Alla fine l’hanno spuntata i burkinabé, che se la vedranno appunto con la più quotata Tunisia, che a sua volta ha avuto la meglio sulla Nigeria. Le Super Eagles, tra cui figurava il granata Ola Aina, hanno salutato la competizione per una rete del tunisino Msakni al 47’. La Tunisia non ha mai battuto il Burkina Faso nella sua storia: nei 4 precedenti, 3 sconfitte e un pareggio.

Coppa Africa Quarti di Finale: le sfide di domenica

Egitto-Marocco. Ai quarti l’Egitto se la vedrà con il Marocco, che martedì ha eliminato in rimonta il Malawi. Dopo il vantaggio di Mhago, i marocchini sono riusciti a trovare il pari con En-Nesyri nel recupero del primo tempo. Al 70’, poi, la punizione dell’ex Inter Hakimi, oggi al PSG, che ha messo a segno la sua seconda rete su calcio da fermo nel torneo per il definitivo 2-1. Gli ultimi tre precedenti tra Egitto e Marocco, risalenti al 2017, sono perfettamente in equilibrio con una vittoria per parte ed un pareggio.

Senegal-Guinea Equatoriale. L’ultima nazionale qualificata è la Guinea Equatoriale che ha vinto ai rigori contro il Mali. Dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari e supplementari, sono serviti qualcosa come 16 penalty per stabilire chi avrebbe staccato il pass per i quarti di finale. Ai quarti se la vedrà con il Senegal di Kalidou Koulibaly, che si è sbarazzato di Capo Verde con il più classico dei punteggi, ovvero 2-0. Le reti dei senegalesi portano la firma di Sadio Mané, attaccante esterno del Liverpool che ha aperto le danze con la rete dell’1-0, e di Bamba Dieng che, subentrato dalla panchina, ha chiuso la gara nei minuti di recupero.

Infortunio per il milanista Ballo Touré: di rientro dopo il Covid, il difensore rossonero è stato costretto ad abbandonare il campo per un problema muscolare dopo pochi minuti dall’ingresso sul terreno di gioco. Tra Senegal e Guinea Equatoriale si contano solo 3 precedenti: due vittorie, le più recenti, per la prima nazionale, mentre la Guinea Equatoriale ha ottenuto il suo unico successo nel 2012.

Quote Antepost vincitore finale della Coppa d’Africa 2022

Coppa D Africa 2022

Senegal 3,25

Camerun 3,50

Marocco 4,50

Egitto 6,50

Tunisia 10

Burkina Faso 20

Gambia 33

Guinea Equatoriale 50

