Pronostici Calcio Qualificazioni Mondiali: le partite del 16° turno in Sud America

Qualificazioni Mondiali Sud America, nella notte tra martedì 1 e mercoledì 2 febbraio 2022 si torna in campo in Sudamerica con la 16° giornata di qualificazioni verso Qatar 2022.

Qualificazioni Mondiali Sud America: le prime partite in programma

La 16a giornata si aprirà martedì alle 21:00 con la sfida tra Bolivia-Cile, due selezioni attualmente divise da un solo punto, in favore di Sanchez e compagni. Entrambe le nazionali hanno vinto 3 volte nelle ultime 5 gare di qualificazione ai Mondiali. All’andata, vittoria del Cile per 1-0 (2 vittorie ed un pareggio negli ultimi 3 scontri diretti), mentre l’ultimo successo della Bolivia risale al 2017 (1-0), in occasione dell qualificazioni Mondiali in vista di Russia 2018.

Uruguay-Venezuela. Alla mezzanotte del 2 gennaio l’Uruguay ha una ghiotta occasione per puntare al 4° posto ospitando il Venezuela. All’andata, la contesa si è conclusa con il punteggio di 0-0, secondo pareggio a reti bianche di fila tra le due nazionali. L’ultima vittoria della Celeste risale al 2016 (3-0 nelle qualificazioni Mondiali), pochi mesi dopo l’1-0 ottenuto dal Venezuela in Coppa America.

Qualificazioni Mondiali Sud America: La Colombia si gioca tutto contro l’Argentina

Argentina-Colombia. Partita da dentro o fuori per la Colombia che scenderà in campo mezz’ora dopo la mezzanotte: Cuadrado e soci faranno visita all’Argentina, priva ancora di Lionel Messi, dopo aver conquistato 4 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime 6 gare di qualificazione ai Mondiali. La vittoria manca dal settembre 2021, ovvero dal 3-1 rifilato al Cile. L’Argentina è già qualificata, dicevamo, ma non ha intenzione di regalare nulla ai Cafeteros, che negli ultimi 10 precedenti hanno vinto una sola volta contro l’Albiceleste (4 pareggi e 5 sconfitte nel parziale).

Brasile-Paraguay. All’1:30 di notte tocca alla capolista Brasile ospitare il Paraguay, che attualmente occupa la penultima posizione con 13 punti e uno score di 4 sconfitte e un pareggio negli ultimi 5 turni. Per Schelotto e i suoi, dunque, la strada è in forte salita e potrebbe non bastare nemmeno vincere tutte le partite da qui alla fine del girone. Sta di fatto che dovranno provare a farlo già da questa partita, cercando di bissare la vittoria ottenuta ai quarti di finale di Copa America del 2015, dopo cui sono arrivate 3 sconfitte e un pareggio contro i verdeoro.

Qualificazioni Mondiali Sud America: Peru-Ecuador per il terzo posto

Chiude il programma del 16° turno il match delle ore 3:00 tra Perù-Ecuador, attualmente quarta e terza in classifica rispettivamente con 20 e 24 punti. Le due selezioni vengono da un buon periodo: i padroni di casa hanno inanellato una serie di 3 vittorie consecutive, mentre gli ospiti vengono da un trend di 4 turni positivi (2 vittorie e altrettanti pareggi).

All’andata, la contesa in Ecuador si è conclusa con il punteggio di 2-2, terzo pareggio negli ultimi 10 precedenti, nei quali si contano anche 3 successi degli ecuadoriani e 4 dei peruviani.

Tutte le quote sulle prossime partite

Vediamo le quote 1X2 su SNAI per il 16° turno del gruppo sudamericano per le qualificazioni ai prossimi mondiali.

21:00 Bolivia – Cile 2,40 3,25 2,90

00:00 Uruguay – Venezuela 1,30 4,75 9,25

00:30 Argentina – Colombia 1,90 3,15 4,25

01:30 Brasile – Paraguay 1,27 5,00 11

03:00 Peru – Ecuador 2,25 3,10 3,20

