Pronostici Calcio Coppa d’Africa: Burkina Faso-Senegal e Camerun-Egitto, le semifinali

Coppa Africa Semifinali con in campo Burkina Faso-Senegal mercoledì 2 febbraio e Camerun-Egitto il giorno dopo. Andiamo a vedere ultime dai campi, quote, statistiche e consigli per le scommesse sulle nazionali di calcio.

Coppa Africa Semifinali: Burkina Faso-Senegal

Mercoledì alle 20:00 si gioca la prima semifinale, quella che vede di fronte Burkina Faso-Senegal, ovvero due nazionali che non hanno mai vinto il trofeo nella loro storia (il Senegal ha perso la finale del 2019 contro l’Algeria)

I precedenti tra queste due selezioni sono in tutto 12 e il bilancio narra di 2 vittorie per i Burkinabé, 7 pareggi e 3 successi dei Leoni della Teranga capitanati dal napoletano Koulibaly e tra le cui fila giocano anche gli altri “italiani” Ballo-Touré, Keita Baldé e Mbaye. Negli ultimi quattro incontri zero vittorie per gli Stalloni (tre pareggi negli ultimi 3 incroci), che in questa Coppa d’Africa hanno uno score di 2 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta.

Ultime dai campi. Il Burkina Faso dovrà rinunciare a Ouattara, l’eroe dei quarti di finale con il suo gol decisivo, che in quanto espulso dovrà scontare un turno di squalifica. In dubbio anche Bertrand Traoré, un altro dei trascinatori dei Burkinabè, seppur autore di un solo gol finora. Il Senegal, invece, arriva all’appuntamento da imbattuto (2 vittorie e 3 pareggi) con la migliore difesa del torneo (solo un gol subito a fronte di 6 fatti). Ha messo a segno solo 2 gol fin qui Mané, ma l’esterno offensivo del Liverpool si è confermato, al di là della prolificità in attacco, leader e trascinatore della squadra.

Coppa Africa Semifinali: Camerun-Egitto

Giovedì alle 20:00 si gioca invece l’altra semifinale, quella tra Camerun-Egitto. I Leoni indomabili arrivano all’appuntamento con il miglior attacco del torneo, durante il quale si sono letteralmente scatenati Aboubakar dell’Al Nasr, con 6 gol all’attivo, e il centravanti del Lione Toko Ekambi, che di reti ne ha messe a segno 5. Insomma, il Camerun è una macchina da gol e per giunta imbattuta con 4 vittorie e un pareggio.

Per contro, l’Egitto è stata fin qui una formazione abbastanza sterile con soli 4 gol realizzati, il 50% dei quali dal suo miglior elemento, ovvero Salah del Liverpool. Lo score degli egiziani nella competizione è di 2 vittorie, altrettanti pareggi e una sconfitta.

I precedenti totali tra le due nazionali sono 27 con 6 vittorie dei Leoni Indomabili, altrettanti pareggi e 15 successi dei Faraoni. Sei degli ultimi 7 precedenti si sono conclusi con entrambe le squadre in gol, mentre l’ultimo incrocio ha visto trionfare il Camerun in rimonta per 2-1 nella finale del 2017 dopo 4 sconfitte di fila nei precedenti scontri diretti.

Ci aspettiamo una bella partita con l’attacco del Camerun e l’Egitto che può contare su Salah anche se come abbiamo visto questa nazionale finora ha segnato meno del previsto. Vediamo se si sbloccherà. Valutate OVER 2.0 GOL @2.15 (altrimenti potete utilizzare Over 1,5 in quota appena sotto @1.60 per le vostre doppie e multiple ma forse questa è una quota da rischiare in singola sopra la pari).

Tutte le quote sulla Coppa d’Africa 2022

Ecco le quote 1X2 di SISAL e a seguire le quote antepost per la vittoria finale dove SNAI favorisce il Senegal sul Camerun, le due nazionali che potrebbero ritrovarsi in finale.

02-02-2022

20:00 Burkina Faso – Senegal 5,25 2,95 1,85

03-02-2022

20:00 Camerun – Egitto 2,15 2,80 3,85

Vincente Coppa D Africa 2022

Senegal 2,50

Camerun 2,75

Egitto 4,00

Burkina Faso 10

