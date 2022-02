Pronostici Calcio Coppa d’Africa: finale Senegal-Egitto

Senegal-Egitto 6 Febbraio, siamo arrivati alla finalissima della 33° edizione della Coppa d’Africa che si giocherà domenica 6 febbraio. Vediamo ultime dai campi, analisi, probabili formazioni, le migliori quote e i consigli per le scommesse.

Senegal-Egitto 6 Febbraio: Analisi della finale

Domenica 6 febbraio ci sarà l’ultimo atto di questa 33esima edizione della Coppa d’Africa. Senegal-Egitto sarà la finalissima di questo torneo pieno di colpi di scena e con qualche colpo da fenomeno. Ma che sfida: da una parte Mané dall’altra Salah. E c’è anche tanta Italia: Koulibaly, Ballo-Touré, Keita Baldé e Mbaye sperano di alzare il trofeo più importante del Continente.

Da una parte il solidissimo Senegal, dall’altra l’eclettico Egitto che ha superato ciascun avversario affrontato in questa fase ad eliminazione diretta passando almeno dai tempi supplementari. Non una finale annunciata, considerando che i Faraoni non partivano proprio in prima fila tra le ‘papabili’ ad inizio torneo. Ok la presenza della stella Salah, di certo il giocatore africano più forte al mondo, ma altre Nazionali sembravano avere una formazione più completa.

Durante la fase a gironi, infatti, la squadra di Queiroz ha deluso molto, poi è stata un’altra storia. Salah, Trezeguet e gli altri hanno costituito una squadra compatta e hanno eliminato nell’ordine Costa d’Avorio, Marocco e i padroni di casa del Camerun, tutte pretendenti al titolo.

Il Senegal, invece, sognava proprio di arrivare a questo punto dopo la sconfitta in finale di due anni e mezzo fa contro l’Algeria. I Leoni della Teranga sognano ancora il loro primo successo nella competizione e ci riprovano quest’anno. Solo 2 gol subiti e, dagli ottavi in poi, hanno trovato finalmente il gol. E non solo con Mané.

Senegal-Egitto 6 Febbraio: probabili formazioni

SENEGAL (4-3-3): É.Mendy; B.Sarr, Koulibaly, A.Diallo, Ciss; P.Gueye, N.Mendy, IG Gueye; Dieng, Diédhiou, Mané. Ct: Aliou Cissé

EGITTO (4-3-3): Gabaski; Abdelmonem, Hamdi, Ashraf, El Fotouh; Elneny, Fathy, El Solia; Salah, M.Mohamed, Marmoush. Ct: Carlos Queiroz (che non sarà in panchina)

Squalificati: Queiroz (ct Egitto), Roger de Sá (vice ct Egitto), Dawoud (Egitto), Kamal (Egitto)

Indisponibili: Hegazy (Egitto), El Shenawy (Egitto), Ballo-Touré (Senegal)

Quote sulle finali di Coppa d’Africa

05-02-2022

20:00 Burkina Faso – Camerun 3,90 3,05 2,05

06-02-2022

20:00 Senegal – Egitto 2,10 2,80 4,25

Vincente Coppa D Africa 2022

Senegal 1,45

Egitto 2,55

