Pronostici Calcio: 18a giornata delle Qualificazioni Mondiali Sudamerica

Qualificazioni Mondiali Sudamerica, nella notte tra martedì e mercoledì si gioca la 18a giornata delle qualificazioni sudamericane ai prossimi mondiali di calcio di Qatar 2022. Ci sono già 4 qualificate che giocano solo per il ranking: Brasile, Argentina, Ecuador ed Uruguay.

Qualificazioni Mondiali Sudamerica: il Cile chiamato a vincere e a sperare

Cile-Uruguay, con i padroni di casa che devono vincere e sperare in un risultato favorevole nelle altre gare. Martin Lasarte, ct del Cile, si è così espresso subito dopo la sconfitta col Brasile: “Abbiamo ancora una chance. Difficile, certo, ma esiste. Nel calcio tutto può accadere e ce lo dimostra l’eliminazione dell’Italia campione d’Europa, ko all’ultimo minuto con la Macedonia del Nord”.

Negli ultimi 5 confronti tra le due selezioni, c’è una sola vittoria per i cileni, risalente al 2016. Nel match di andata di queste qualificazioni Mondiali, vittoria dell’Uruguay per 2-1, mentre l’ultimo precedente risale al 3° turno della passata Coppa America e si è concluso con il punteggio di 1-1.

Qualificazioni Mondiali Sudamerica: Peru con in mano il proprio destino

Il Perù ha la possibilità di giocarsi la qualificazione in casa contro il Paraguay che, seppur ormai fuori dai giochi, contro l’Ecuador ha confermato di non volersi presentare in campo giusto per onore di firma. I peruviani, negli ultimi due turni, hanno rimediato un solo punto e all’andata sono stati fermati dal Paraguay sul 2-2. Si è trattato comunque dell’unico risultato utile per gli ospiti, che negli ultimi 8 precedenti hanno perso 7 volte contro il Perù, l’ultima in Coppa America, seppur ai calci di rigore.

Qualificazioni Mondiali Sudamerica: Colombia favorita contro l’ultima in classifica

L’ultima sfida che conta ancora qualcosa per la classifica è quella tra Venezuela-Colombia, con i padroni di casa ultimi e che non hanno più nulla da chiedere al proprio cammino. Negli ultimi 6 incroci, non ci sono vittorie del Venezuela che ha perso 3 volte, ma curiosamente ha anche fermato altrettante volte la Colombia sul pari a reti bianche (incluso l’ultimo precedente di Coppa America). All’andata, vittoria per 3-0 dei Cafeteros.

Le altre partite in programma

Il programma si conclude con il Brasile capolista che fa visita alla Bolivia, attualmente penultima con 15 punti. L’ultima vittoria dei padroni di casa risale alle qualificazioni Mondiali del 2009. Da allora, 4 vittorie per i verdeoro (incluso il 5-0 dell’andata) e un solo pareggio.

Ecuador-Argentina è invece una sorta di rematch dei quarti di finale dell’ultima edizione della Coppa America, quando l’Albiceleste si è imposta per 3-0 ottenendo la quarta vittoria di fila contro gli ecuadoregni. L’ultimo successo di questi ultimi risale alle qualificazioni Mondiali del 2015 (0-2 in trasferta in terra argentina).

Tutte le quote sulle qualificazioni in Sudamerica

Bolivia – Brasile 6,00 4,00 1,50

Cile – Uruguay 2,10 3,30 3,35

Ecuador – Argentina 4,25 3,20 1,92

Peru – Paraguay 1,50 3,75 6,50

Venezuela – Colombia 5,00 3,70 1,65

Classifica

Brasile 42 (già qualificato)

Argentina 38 (già qualificato)

Ecuador 25 (già qualificato)

Uruguay 25 (già qualificato)

Perù 21

Colombia 20

Cile 19

Paraguay 16

Bolivia 15

Venezuela 10

Seguici anche su TELEGRAM al canale gratuito del PROFETA dove ogni giorno trovi le sue selezioni e i raddoppi su tutto il calcio, oltre alle multiple del weekend sulla Serie A.