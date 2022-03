Pronostici Calcio: Roberto Mancini e gli azzurri provano a ripartire da Turchia-Italia

Turchia-Italia. La sconfitta con la Macedonia brucia ancora ma l’Italia ha da giocare una, purtroppo inutile, partita contro la Turchia che servirà però a Roberto Mancini per riprendere il timone della nazionale azzurra che per il secondo mondiale di fila non parteciperà, e mancare da campioni d’Europa fa ancora più male.

Turchia-Italia: azzurri favoriti

Nove mesi fa, la sfida tra Turchia-Italia apriva un Europeo che per gli Azzurri si sarebbe rivelato trionfante. Martedì sera, a Konya, i campioni d’Europa inizieranno a dare il via a un nuovo corso dopo l’incredibile eliminazione mondiale patita per mano della Macedonia.

Stesso destino per i turchi, fatti fuori dal Portogallo di Cristiano Ronaldo. L’Italia, imbattuta con la Turchia con 8 vittorie e 3 pareggi, parte favoritissima, secondo gli esperti Sisal @1,90 contro il @4,00 dei padroni di casa mentre il pareggio è offerto @3,50.

In palio ci saranno punti per il ranking Fifa ed entrambi i tecnici proveranno qualche nuova soluzione: il Goal, @1,75 è nell’aria.

Roberto Mancini inizia a pensare al futuro e così, già a partire dalla sfida con la Turchia, troveranno spazio molti giovani. Al centro dell’attacco potrebbe esserci Gianluca Scamacca solo due presenze con la nazionale maggiore ma già nove reti con l’Under 21. La prima rete con l’Italia del centravanti del Sassuolo è data @3,00.

La Turchia punta su Burak Yilmaz per abbattere il tabù della Nazionale allenata da Mancini. L’attaccante del Lille inoltre vuole farsi perdonare l’errore dal dischetto contro il Portogallo che è costato l’accesso ai mondiali alla formazione turca: il gol numero 32 in nazionale di Yilmaz si gioca @3,50.

Turchia-Italia: Probabili Formazioni

TURCHIA (3-4-2-1): Cakir; Kabak, Demiral, Soyuncu; Celik, Kokcu, Calhanoglu, Kutlu; Under, Akturkoglu; Burak Yilmaz. All. Kuntz

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; De Sciglio, Acerbi, Chiellini, Biraghi; Tonali, Cristante, Pessina; Zaniolo, Scamacca, Raspadori. All. Mancini

Le quote Betaland sugli azzurri in campo martedì 29 marzo 2022

Turchia-Italia è la sfida tra due squadre quasi costrette a scendere in campo. Incassata l’eliminazione da Qatar 2022, le due nazionali si sfidano martedì 29 Marzo alle 20:45 per questioni di ranking e di diritti televisivi. La squadra di Mancini magari torna a giocare anche per ritrovare quelle certezze che l’hanno portata a vincere l’Europeo e a centrare il record di 37 gare di fila senza perdere, prima della serie nera partita ad ottobre, con la sconfitta contro la Spagna (in Nations League), la vittoria contro il Belgio, i pareggi nel girone di qualificazione ai Mondiali contro Svizzera e Irlanda del Nord e il fatale ko contro la Macedonia.

Con una formazione ricca di seconde linee l’Italia cerca quindi di ritrovare morale con una vittoria che sulla lavagna scommesse di Betaland è proposta a quota @1,86, mentre il successo turco e il pareggio valgono rispettivamente @3,70 e @3,30.

