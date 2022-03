Quote Qatar 2022: Brasile favorito. Si scommette sull’Italia, ma per i mondiali di calcio 2026

Quote Mondiali Calcio Qatar 2022, i campioni d’Europa in carica non saranno della competizione. L’Italia è stata eliminata ma si pensa già alle scommesse del mondiale 2026. Gli azzurri si giocano @1.33 per la qualificazione e @20 per la vittoria finale.

Quote Mondiali Calcio Qatar 2022: Brasile favorito

Non abbiamo ancora tutti i nomi delle nazionali che parteciperanno ai mondiali di calcio di Qatar 2022 ma le favorite non cambiano. C’è sempre il Brasile al comando, di poco avanti sulla Francia e anche su Spagna e Inghilterra che possono sempre dire la loro.

In doppia cifra aprono Argentina, Belgio e Germania offerte tutte @10 volte la posta, poi abbiamo l’Olanda e il Portogallo di Cristiano Ronaldo che si è qualificata battendo la Macedonia che ci aveva eliminato in semifinale degli spareggi. Si è qualificata anche la Polonia ai danni della Svezia. Lewandowski e compagni si gioca @100 per la vittoria in Qatar.

Mondiali 2022

Brasile 6,50

Francia 7,50

Spagna 8,00

Inghilterra 8,00

Argentina 10

Belgio 10

Germania 10

Olanda 15

Portogallo 15

Danimarca 25

Croazia 50

Uruguay 50

Serbia 75

Svizzera 75

Messico 100

Polonia 100

Senegal 100

Stati Uniti 100

Giappone 100

Ecuador 100

Camerun 150

Galles 150

Ucraina 150

Marocco 150

Peru 150

Qatar 200

Ghana 200

Australia 250

Tunisia 250

Iran 250

Costa Rica 500

Altro 50

Italia ai mondali 2026?

Per la seconda edizione consecutiva l’Italia non giocherà i mondiali di calcio che si giocheranno in inverno per la prima volta, in Qatar 2022. Saranno almeno 12 gli anni senza gli azzurri al mondiale, e non partecipare da campioni d’Europa in carica è ancora più clamoroso.

Si pensa già ai mondiali del 2026 e i bookmakers scommettono sull’Italia qualificata @1.33 questa volta mentre il terzo mondiale perso di fila dagli azzurri è una tremenda opzione in quota @3. Ad oggi l’Italia vincente al mondiale 2026 si gioca @20. Magra consolazione.

Mondiali 2026

Italia Qualificato S/N 1,33 3,00

Mondiali 2026

Italia Vincente S/N 20 1,00

