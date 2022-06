Pronostici Italia-Argentina Finalissima in campo da Wembley il primo giugno. Si sfidano i campioni azzurri d’Europa e gli argentini che hanno vinto la Coppa del Sudamerica. Vediamo notizie, quote, ultime dai campi, probabili formazioni e pronostici sulle nazionali di calcio.

Pronostici Italia-Argentina Finalissima del primo giugno

Italia-Argentina sarà la Finalissima 2022 tra i vincitori dell’ultimo europeo e dell’ultima coppa sudamericana. In passato si erano già giocate 2 partite tra la nazionale campione d’Europa e del Sud America, nella cosiddetta “Coppa Artemio Franchi”. La prima, datata 1985, è stata conquistata dalla Francia (2-0 sull’Uruguay a Parigi) mentre la seconda si è disputata 8 anni dopo e ha visto trionfare proprio l’Argentina sulla Danimarca a Mar del Plata.

La Finalissima 2022 sarà in gara unica: non sono inoltre previsti tempi supplementari e in caso di pareggio al termine dei 90 minuti si andrà direttamente ai calci di rigore.

Pronostici Italia-Argentina Finalissima: il rendimento delle nazionali

Gli azzurri di Roberto Mancini hanno conquistato questo traguardo dopo la vittoria dell’Europeo nella scorsa estate, arrivata grazie al doppio successo ai calci di rigore in semifinale e finale, contro Spagna e Inghilterra. L’Argentina, invece, ha vinto l’ultima Coppa America, superando in semifinale la Colombia ai calci di rigore e battendo poi il Brasile nell’atto finale della competizione.

L’Italia, però, è reduce dalla cocente delusione dello scorso 24 marzo, quando la sconfitta per 0-1 contro la Macedonia del Nord, allo Stadio Renzo Barbera, non le ha permesso di giocarsi contro il Portogallo la possibilità di accedere ai prossimi Mondiali in Qatar. Come nel 2018, quindi, la nazionale azzurra seguirà i campionati del mondo da casa.

Percorso diverso per la Selección, qualificatasi al prossimo Mondiale grazie al secondo posto ottenuto nel girone sudamericano (con 39 punti), alle spalle del Brasile (arrivato a quota 45). Non solo: l’Argentina di Lionel Messi è attualmente imbattuta dal 2019. L’ultima sconfitta dell’Albiceleste, infatti, risale al 3 luglio di 2 anni e mezzo fa, in semifinale di Coppa America, contro il Brasile: da quel momento in poi sono arrivate 21 vittorie e 10 pareggi.

Convocati azzurri e probabili formazioni

Roberto Mancini, nella giornata di ieri, ha diramato la lista dei convocati per la Finalissima 2022. Sono 30 gli azzurri che il ct azzurro porterà in Inghilterra. La sorpresa si chiama Wilfried Gnonto, giovane attaccante del 2003, di proprietà dello Zurigo ma cresciuto nell’Inter. Ecco i 30 convocati:

Portieri: Cragno, Donnarumma, Gollini, Meret (oltre a Sirigu, infortunato).

Difensori: Di Lorenzo, Florenzi, Lazzari; Acerbi, Bastoni, Bonucci, Chiellini; Emerson, Spinazzola.

Centrocampisti: Barella, Cristante, Frattesi, Jorginho, Locatelli, Pessina, Tonali, Verratti.

Attaccanti: Belotti, Bernardeschi, Gnonto, Insigne, Pellegrini, Politano, Raspadori, Scamacca.

Questo l’elenco dei giocatori convocati da Lionel Scaloni:

Portieri: Martinez, Armani, Musso, Rulli.

Difensori: Montiel, Molina, Foyth, Pezzella, Perez, Romero, Otamendi, Martinez, Senesi, Tagliafico, Acuna.

Centrocampisti: Rodriguez, Mac Allister, De Paul, Palacios, Lo Celso, Gomez, Di Maria.

Attaccanti: Dybala, Messi, Lautaro Martinez, Alvarez, Correa, Gonzalez, Angel Correa.

Roberto Mancini ha iniziato a provare il possibile 11 titolare per la sfida di domani sera contro l’Argentina. Con ogni probabilità, il commissario tecnico insisterà con il 4-3-3, affidandosi – almeno all’inizio – a gran parte del gruppo che, meno di un anno fa, ha conquistato l’Europeo a Wembley. In porta spazio a Donnarumma, protetto dalla storica coppia bianconera Bonucci-Chiellini, all’ultima gara insieme. A sinistra tocca a Emerson Palmieri, mentre sulla destra agirà Di Lorenzo. Centrocampo consolidato a 3 con Barella, Jorginho e Verratti. Qualche dubbio davanti: secondo le ultime indicazioni, Roberto Mancini sarebbe intenzionato a schierare Pessina a sinistra, Bernardeschi a destra e Belotti al centro dell’attacco.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Pessina, Belotti, Bernardeschi. All. Mancini.

ARGENTINA (4-3-3): Martinez; Montiel, Romero, Otamendi, Acuna; De Paul, Paredes, Lo Celso; Di Maria, Lautaro Martinez, Messi. All. Scaloni.

Statistiche e quote sulla Finalissima

Sono 15 le volte in cui Italia e Argentina si sono affrontate, con un bilancio leggermente favorevole agli azzurri, che fin qui hanno ottenuto 6 vittorie, contro le 5 dell’Albiceleste (4 pareggi nei restanti incontri). L’ultima sfida è datata 23 marzo 2018, in amichevole: in quel caso arrivò il successo per 2-0 dell’Argentina, grazie alle reti siglate da Banega e Lanzini. Sulla panchina della Nazionale italiana c’era Gigi Di Biagio, sostituto provvisorio di Ventura dopo il tonfo rimediato nel doppio confronto con la Svezia.

La Selección ha vinto tutte le ultime 4 sfide disputate contro gli azzurri, compresa quella che più ha fatto male al popolo italiano, in semifinale a Italia ’90. Sono dunque 35 anni che l’Italia non riesce a superare l’Argentina: il successo più recente, infatti, è datato 10 giugno 1987 (3-1 in amichevole), con le reti di De Napoli, autorete di Garré e Vialli (unica marcatura Argentina di Diego Armando Maradona).

QUOTE 1×2

Italia-Argentina 2.95 – 3.05 – 2.60

VINCITRICE FINALISSIMA

Italia 1.97

Argentina 1.80

