Calendario Mondiali di Calcio Qatar 2022. Sarà un altro mondiale senza Italia e sarà un mondiale particolare visto che si giocherà in inverno. Questo avrà un impatto anche sui campionati di calcio europei che avranno un lungo stop. Sarà quindi una stagione impegnativa per gli scommettitori sul calcio. Iniziamo a vedere il calendario e le prime quote di Qatar 2022.

Quote Mondiali 2022: Brasile favorito su Francia ed Inghilterra

Vediamo le quote antepost per la vittoria dei mondiali di calcio Qatar 2022.

Calendario Mondiali di Calcio Qatar 2022: si inizia il 21 novembre con la fase a gironi

Vediamo le partite della Fase a Gironi al via il 21 novembre. La partita inaugurale sarà Senegal-Olanda.

21 novembre

Senegal-Olanda (girone A, ore 11)

Inghilterra-Iran (B, ore 14)

Qatar-Ecuador (A, ore 17)

Stati Uniti-Galles/Scozia/Ucraina (B, ore 20)

22 novembre

Danimarca-Tunisia (D, ore 11)

Francia-Emirati Arabi Uniti/Australia/Perù (D, ore 14)

Messico-Polonia (C, ore 17)

Argentina-Arabia Saudita (C, ore 20)

23 novembre

Marocco-Croazia (F, ore 11)

Belgio-Canada (F, ore 14)

Germania-Giappone (E, ore 17)

Spagna-Costa Rica/Nuova Zelanda (E, ore 20)

24 novembre

Uruguay-Corea del Sud (H, ore 11)

Portogallo-Ghana (H, ore 14)

Svizzera-Camerun (G, ore 17)

Brasile-Serbia (G, ore 20)

25 novembre

Olanda-Ecuador (A, ore 11)

Qatar-Senegal (A, ore 14)

Galles/Scozia/Ucraina-Iran (B, ore 17)

Inghilterra-Stati Uniti (B, ore 20)

26 novembre

Polonia-Arabia Saudita (C, ore 11)

Argentina-Messico (C, ore 14)

Tunisia-Emirati Arabi Uniti/Australia/Perù (D, ore 17)

Francia-Danimarca (D, ore 20)

27 novembre

Giappone-Costa Rica/Nuova Zelanda (E, ore 11)

Spagna-Germania (E, ore 14)

Croazia-Canada (F, ore 17)

Belgio-Marocco (F, ore 20)

28 novembre

Camerun-Serbia (G, ore 11)

Brasile-Svizzera (G, ore 14)

Corea del Sud-Ghana (H, ore 17)

Portogallo-Uruguay (H, ore 20)

29 novembre

Galles/Scozia/Ucraina-Inghilterra (B, ore 16)

Iran-Stati Uniti (B, ore 16)

Olanda-Qatar (A, ore 20)

Ecuador-Senegal (A, ore 20)

30 novembre

Tunisia-Francia (D, ore 16)

Emirati Arabi Uniti/Australia/Perù-Danimarca (D, ore 16)

Polonia-Argentina (C, ore 20)

Arabia Saudita-Messico (C, ore 20)

1 dicembre

Croazia-Belgio (F, ore 16)

Canada-Marocco (F, ore 16)

Giappone-Spagna (E, ore 20)

Costa Rica/Nuova Zelanda-Germania (E, ore 20)

2 dicembre

Corea del Sud-Portogallo (H, ore 16)

Ghana-Uruguay (H, ore 16)

Camerun-Brasile (G, ore 20)

Serbia-Svizzera (G, ore 20)

Calendario Mondiali di Calcio Qatar 2022: dal 3 dicembre la fase ad eliminazione diretta

Dal 3 dicembre si inizia a fare sul serio con gli Ottavi di Finale mentre la finalissima sarà in campo il 18 dicembre alle ore 16:00. Vi ricordo che attualmente i diritti televisivi della Coppa del Mondo di Qatar 2022 sono detenuti dalla Rai che, salvo cambi di programma con subconcessioni ad alte emittenti italiane per alleggerire i costi, al momento, trasmetterà in esclusiva tutte le partite.

Inoltre sarà un mondiale particolare, giocato per la prima volta in inverno, e questo avrà un forte impatto anche nei vari campionati europei, anche quello di Serie A che si fermerà nonostante l’Italia non si sia qualificata. Questo potrebbe avere un impatto importante anche nelle scommesse e noi come sempre ci saremo per fornirvi le migliori analisi, gli spunti e le statistiche più interessanti per le scommesse sul calcio, oltre ai nostri video di pronostici sui mondiali 2022.

OTTAVI DI FINALE

3 dicembre

Partita 1 – Prima girone A-Seconda girone B (ore 16)

Partita 2 – Prima girone C-Seconda girone D (ore 20)

4 dicembre

Partita 3 – Prima girone D-Seconda girone C (16)

Partita 4 – Prima girone B-Seconda girone A (20)

5 dicembre

Partita 5 – Prima girone E-Seconda girone F (16)

Partita 6 – Prima girone G-Seconda girone H (20)

6 dicembre

Partita 7 – Prima girone F-Seconda girone E (16)

Partita 8 -Prima girone H-Seconda girone G (20)

QUARTI DI FINALE

9 dicembre

Partita 9 – Vincente partita 5-Vincente partita 6 (16)

Partita 10 – Vincente partita 1-Vincente partita 2 (20)

10 dicembre

Partita 11 – Vincente partita 7-Vincente partita 8 (16)

Partita 12 – Vincente partita 3-Vincente partita 4 (20)

SEMIFINALI

13 dicembre

Vincente partita 10-Vincente partita 9 (20)

14 dicembre

Vincente partita 12-Vincente partita 11 (20)

FINALI

17 dicembre

3°-4° posto (ore 16)

18 dicembre

1°-2° posto (ore 16)

