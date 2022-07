Europei Calcio Femminile 2022 in campo dal 6 luglio e per tutto il mese con la Spagna a farla da padrona nelle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale. Azzurre in seconda fascia in quota @25 volte la posta. Vediamo le protagoniste, le migliori nazionali, i consigli per le scommesse e il programma completo della competizione europea del calcio femminile.

Europei Calcio Femminile 2022: Spagna favorita, Italia lontana in quota

Tre anni fa, al Mondiale francese, l’Italia si innamorò della Nazionale di calcio femminile. Tre anni dopo, molte di quelle ragazze sono pronte per la missione Europeo, la prima dall’introduzione del professionismo per le calciatrici. La squadra di Milena Bertolini, arrivata da poche ore in Inghilterra, è pronta a prendere parte a una competizione di altissimo livello che vedrà in campo sette delle otto nazionali qualificate ai quarti di finale del Mondiale 2019.

Ad aprire Women’s Euro sarà la sfida tra le padrone di casa dell’Inghilterra e l’Austria, con le inglesi che partono strafavorite sulla lavagna Snai: segno «1» ò1,17, pareggio @6,75, colpo austriaco @13. Le azzurre sono in campo domenica sera nel big match Francia-Italia. L’Italia è sfavorita @5.75 mentre la vittoria francese è proposta @1.44 (Pareggio @4.50).

L’Inghilterra, nelle quote antepost per la vittoria finale (l’Europeo si assegnerà a Wembley il prossimo 31 luglio), è @5,50, subito dietro la Spagna del pallone d’oro Alexia Putellas, che guida @4,50. Sul gradino più basso del podio, @6,00, la Francia e l’Olanda che difende il titolo conquistato in casa nel 2017.

Le azzurre, almeno in quota, partono dietro @25, precedute anche da Germania @8,00, Svezia @8,50 e Norvegia @15. Secondo i quotisti Snai, il risultato più probabile per l’Europeo dell’Italia è l’eliminazione nei quarti @1,85, mentre @2,40 c’è quella dopo la fase a gironi, con la squadra della c.t. Bertolini inserita in un raggruppamento con Francia, Islanda e Belgio.

Se parliamo del girone, l’Italia @5,50 è la seconda favorita per il primo posto dietro la Francia @1,28; seguono il Belgio @13 e l’Islanda @14.

Valentina Giacinti e Cristiana Girelli, infine, sono gli unici nomi italiani inseriti nella lavagna per il titolo di capocannoniere, entrambe @35: a comandarla, l’inglese Ellen White @6,00, seguita dalla francese Marie-Antoinette Katoto @7,00.

Le convocate azzurre di Bartolini

Il commissario tecnico della nazionale italiana, Milena Bertolini, porterà con sé a Manchester 23 azzurre. Al termine del ritiro di Castel di Sangro, infatti, sono state per così dire “tagliate” Roberta Aprile, Angelica Soffia, Giada Greggi e Annamaria Serturini. Di seguito, l’elenco completo delle convocate per gli Europei:

Portieri: Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina);

Difensori: Elisa Bartoli (AS Roma), Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (AS Roma), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Sara Gama (Juventus), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (AS Roma);

Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Aurora Galli (Everton), Manuela Giugliano (AS Roma), Martina Rosucci (Juventus), Flaminia Simonetti (Inter);

Attaccanti: Barbara Bonansea (Juventus), Agnese Bonfantini (Juventus), Valentina Giacinti (Fiorentina), Cristiana Girelli (Juventus), Martina Piemonte (Milan), Daniela Sabatino (Fiorentina).

Europei Calcio Femminile 2022: Calendario, Gironi e programma completo

GIRONI

A: Inghilterra, Austria, Norvegia, Irlanda del Nord

B: Germania, Danimarca, Spagna, Finlandia

C: Olanda, Svezia, Russia, Svizzera

D: Francia, Italia, Belgio, Islanda

PRIMA GIORNATA

Mercoledì 6 luglio

21:00 Inghilterra-Austria

Giovedì 7 luglio

21:00 Norvegia-Irlanda del nord

Venerdì 8 luglio

18:00 Spagna-Finlandia

21:00 Germania-Danimarca

Sabato 9 luglio

18:00 Portogallo-Svizzera

21:00 Olanda-Svezia

Domenica 10 luglio

18:00 Belgio-Islanda

21:00 Francia-Italia

SECONDA GIORNATA

Lunedì 11 luglio

18:00 Austria-Irlanda del nord

21:00 Inghilterra-Norvegia

Martedì 12 luglio

18:00 Danimarca-Finlandia

21:00 Germania-Spagna

Mercoledì 13 luglio

18:00 Svezia-Svizzera

21:00 Olanda-Portogallo

Giovedì 14 luglio

18:00 Italia-Islanda

21:00 Francia-Belgio

TERZA GIORNATA

Venerdì 15 luglio

21:00 Irlanda del Nord-Inghilterra

21:00 Austria-Norvegia

Sabato 16 luglio

21:00 Finlandia-Germania

21:00 Danimarca-Spagna

Domenica 17 luglio

18:00 Svizzera-Olanda

18:00 Svezia-Portogallo

Lunedì 18 luglio

21:00 Islanda-Francia

21:00 Italia-Belgio

QUARTI DI FINALE

Mercoledì 20 luglio

QF1 21:00 1A-2B

Giovedì 21 luglio

QF2 21:00 1B-2A

Venerdì 22 luglio

QF3 21:00 1C-2D

Sabato 23 luglio

QF4 21:00 1D-2C

SEMIFINALI

Martedì 26 luglio

SF1 21:00 vinc. QF3-vinc. QF1

Mercoledì 27 luglio

SF2 21:00 vinc. QF4-vinc. QF2

FINALE

Domenica 31 luglio

18:00 vinc. SF1-vinc. SF2

