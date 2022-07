Pronostici Inghilterra-Germania Euro 2022, siamo arrivati all’epilogo degli Europei di calcio femminile con la finalissima che si giocherà dal mitico Stadio Wembley domenica 31 luglio. Vediamo quote, statistiche, probabili formazioni e i consigli per le scommesse.

Pronostici Inghilterra-Germania Euro 2022: finale equilibrata

Domenica si gioca la finale degli Europei di calcio femminile con le padrone di casa dell’Inghilterra che sfidano la Germania, la nazionale più vincente nella storia della competizione. Le tedesche, infatti, hanno conquistato questo titolo addirittura otto volte (una di queste, nel 2009, battendo proprio l’Inghilterra, a Helsinki, con un rocambolesco 6-2). Anche la storia, in generale, dà per favorita la Germania, che nei precedenti contro le inglesi ha fin qui ottenuto 21 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte.

Un anno dopo la nazionale maschile, ora tocca alle ragazze inglesi, ancora una volta a Wembley, provare a conquistare il titolo europeo. L’Inghilterra in semifinale ha battuto la Svezia, allo stadio Bramall Lane di Sheffield, con un netto 4-0. Decisamente più equilibrata è stata, invece, l’altra semifinale, che ha visto la Germania imporsi 2-1 sulla Francia.

Pronostici Inghilterra-Germania Euro 2022: le probabili formazioni

Il ct della nazionale inglese, Sarina Wiegman, dovrebbe confermare il modulo 4-2-3-1 con White terminale offensivo, mentre alle sue spalle agirebbe il trio composto da Mead, Kirby e Hemp. Martina Voss-Tecklenburg, invece, dovrebbe rispondere con un collaudato 4-3-3 il cui tridente sarà molto probabilmente composto da Huth, Popp e Brand.

Inghilterra (4-2-3-1): Earps; Bronze, Bright, Williamson, Daly; Stanway, Walsh; Mead, Kirby, Hemp; White. CT: Sarina Wiegman

Germania (4-3-3): Frohms; Gwinn, Hendrich, Hegering, Rauch; Magull, Oberdorf, Däbritz; Huth, Popp, Brand. CT: Martina Voss-Tecklenburg

Tutte le quote sulla finale Euro 2022

Grande equilibrio nelle quote 1X2 di Snai, con l’Inghilterra @2.45 di poco favorita sulla Germania @2.90 per la vittoria nei 90 minuti. Attesa una sfida da Under 2,5 che in quota @1.65 si fa preferire ad Over @2.05. Spaccate a metà invece le quote Gol Si/No, con entrambe le opzioni in quota @1.90. Le inglesi si giocano @1.75 per alzare il trofeo mentre un altro successo europeo della Germania si gioca @2.05.

