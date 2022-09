Pronostici Nations League 21-24 Settembre 2022, si torna in campo con le nazionali di calcio e il 23 settembre tocca agli azzurri impegnati in Italia-Inghilterra, ri-edizione dell’ultima finale degli europei, ma questa volta si giocherà a Milano.

Pronostici Nations League 21-24 Settembre: si inizia con Scozia-Ucraina

Questa settimana i campionati di calcio sono fermi per la sosta delle nazionali. Si torna in campo il 21 settembre con Scozia-Ucraina, e si continuerà per tutta la settimana e il weekend.

L’Italia al momento è terza nel gruppo 3 della Lega A quando mancano due giornate al termine della fase a gironi. Gli azzurri devono recuperare 2 punti sulla sorprendente capolista Ungheria e una lunghezza sulla Germania. Solo la prima classificata del raggruppamento accede alla fase finale della manifestazione.

Pronostici Nations League 21-24 Settembre: le partite dell’Italia

Doppio impegno degli azzurri in Nations League, il 23 settembre a Milano contro l’Inghilterra e il 26 a Budapest contro l’Ungheria. Il ct Roberto Mancini ha diramato la lista dei convocati. Sono 29 i calciatori chiamati: prima volta per Provedel, portiere della Lazio, per Vicario, portiere dell’Empoli, e per Mazzocchi, terzino della Salernitana.

Per la prima sfida contro gli inglesi l’Italia è sfavorita anche se gioca in casa, e la quota sta salendo. Queste sono le probabili formazioni:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Raspadori, Immobile, Politano

INGHILTERRA (4-3-3): Ramsdale; Alexander-Arnold, Maguire, Stones, Trippier; Rice, Phillips, Bellingham; Sterling, Kane, Saka

Tutte le quote sulla Nations League

