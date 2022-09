Pronostici Calcio Nations League: quote e scommesse su Ungheria-Italia

Pronostici Nations League 26 settembre. Ungheria-Italia è l’ultimo turno della fase a gironi della Nationas League. Dopo la vittoria sull’Inghilterra la nazionale azzurra vincendo ancora potrà chiudere al primo posto.

Pronostici Nations League 26 settembre: Ungheria-Italia per il primo posto nel girone

Lunedì 26 settembre si conclude la fase a gironi di Nations League per la nazionale italiana di Roberto Mancini, che affronta in trasferta l’Ungheria del ct italiano Marco Rossi. In palio c’è la qualificazione alla fase finale e questa è una partita da dentro o fuori inattesa visto che Inghilterra vice campione d’Europa è stata invece condannata, dopo la sconfitta di San Siro contro l’Italia, alla retrocessione in Lega B, mentre la Germania si è giocata le ultime chance perdendo proprio tra le mura amiche contro i magiari.

Pronostici Nations League 26 settembre: i precedenti tra Ungheria-Italia

L’ultimo incrocio tra Ungheria e Italia è rappresentato dalla sfida del girone di andata, in cui gli azzurri si sono imposti con il punteggio di 2-1 in virtù delle reti di Nicolò Barella, Lorenzo Pellegrini e l’autorete di Gianluca Mancini.

I precedenti totali in gare ufficiali tra le due selezioni sono 34, con un bilancio di 17 vittorie, 9 pareggi e 8 successi degli ungheresi. Per ritrovare una vittoria dell’Ungheria contro l’Italia dobbiamo risalire all’agosto del 2007: 3-1 per la nazionale allora allenata da Váhridi contro quella di Roberto Donadoni.

Probabili Formazioni Ungheria-Italia

L’Ungheria scenderà in campo con il collaudato 3-4-2-1, il cui terminale offensivo dovrebbe essere ancora Adam Szalai, autore di una pregevole rete di tacco contro la Germania, se recupererà dal problema fisico lamentato nelle ultime ore. A suo sopporto dovrebbero esserci Szoboszlai e Gazdag, mentre in mediana dovrebbe toccare alla coppia formata da Schäfer e Nagy. Davanti a Gulácsi, il trio dovrebbe essere composto da Lang, Orbán e Attila Szalai, mentre i candidati per i ruoli di quinti dovrebbero essere Fiola e Kerzek.

Al netto degli acciacchi, il ct dell’Italia dovrebbe confermare gran parte della formazione schierata con l’Inghilterra, compreso il modulo. In difesa, dunque, con capitan Bonucci dovrebbero esserci ancora Toloi e Acerbi preferito a Bastoni, mentre Dimarco parte in vantaggio su Emerson Palmieri per il ruolo di esterno sinistro. Se dovesse recuperare, davanti Immobile farebbe coppia con Raspadori, altrimenti toccherà di nuovo a Scamacca.

UNGHERIA (3-4-2-1): Gulacsi; Orban, At. Szalai, Lang; Fiola, Schafer, Nagy, Kerkez; Szoboszlai, Gazdag; Ad. Szalai. CT Rossi

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Toloi, Bonucci, Acerbi; Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Cristante, Dimarco; Immobile (Scamacca), Raspadori. CT Mancini

