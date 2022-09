Pronostici Nations League 27 settembre. Si devono ancora giocare le ultime partite dei gironi in campo martedì sera, ma intanto l’Italia passa alle Final Four e solo l’Olanda è davanti agli azzurri per la vittoria finale secondo le quote antepost.

Pronostici Nations League 27 settembre: Italia alle Final Four

L’Italia di Roberto Mancini ha conquistato la qualificazione alla Final Four di giugno 2023 battendo l’Ungheria in trasferta grazie alle reti di Raspadori e Dimarco. Si tratta di una magra consolazione dopo la mancata qualificazione al mondiale ma che conferma la crescita degli azzurri, chiamati il prossimo giugno a giocarsi la competizione in Olanda.

Secondo i betting analyst di Snai sono proprio gli uomini di Van Gaal i favoriti per la vittoria finale, a quota @3,25, ma subito dietro c’è l’Italia con un successo della banda Mancini che vale @3,75 volte la posta. Più indietro, invece, la Croazia, a quota @5, così come il Portogallo, mentre un successo della Spagna si attesta @7 volte la posta.

Pronostici Nations League 27 settembre: big match Portogallo-Spagna

Quella tra Portogallo-Spagna è una gara da dentro o fuori: a l’Estádio Municipal di Braga c’è in palio la vetta del gruppo 2 di Lega A e di conseguenza il passaggio alla fase finale della Nations League. La nazionale allenata da Fernando Santos arriva all’appuntamento con 10 punti, 2 in più della selezione di Luis Enrique, e dunque ha a disposizione due risultati su tre. I lusitani, infatti, staccherebbero il pass per la Final Four di giugno 2023 anche in caso di pareggio, dopo la vittoria ottenuta nel turno precedente sulla Repubblica Ceca per 4-0.

La Spagna, arrivata imbattuta alla quinta giornata (2 vittorie e altrettanti pareggi), è incappata in una sconfitta casalinga contro la Svizzera che ha messo sostanzialmente la Roja con le spalle al muro. All’andata, la contesa tra lusitani e spagnoli si è conclusa con il punteggio di 1-1 con reti di Morata e Horta. Curiosamente, si è trattato del 4° pareggio consecutivo tra le due nazionali (di cui due terminati con il punteggio di 0-0).

Probabili Formazioni Portogallo-Spagna

Nonostante la durissima botta al naso rimediata contro la Repubblica Ceca, Cristiano Ronaldo sarà regolarmente in campo e guiderà l’attacco del Portogallo con Leao da una parte e Otavio dall’altra. A centrocampo, Ruben Neves dovrebbe essere in cabina di regia, mentre Bruno Fernandes avrà il compito di agire da mezzala di raccordo con l’attacco. L’esterno Cancelo dovrebbe agire nel ruolo di terzino sinistro come nel Manchester City.

Sarà Morata a guidare l’attacco della Spagna di Luis Enrique, mentre scalpitano Asensio e Dani Olmo per supportarlo ai lati. Rodri dovrebbe avere le chiavi del centrocampo, mentre per gli interni dovrebbe toccare a Gavi e Soler.

PORTOGALLO (4-3-3): Patricio; Mendes, Pereira, Pepe, Cancelo; Fernandes, Neves, Vitinha; Leao, Ronaldo, Otavio. Ct. Santos

SPAGNA (4-3-3): Simon; Carvajal, Garcia, Martinez, Alonso; Soler, Rodri, Gavi; Asensio, Morata, Olmo. Ct. Luis Enrique

Pronostici Nations League 27 settembre: Svizzera-Repubblica Ceca

Una tra Svizzera-Repubblica Ceca, invece, retrocederà in Lega B. Al momento la classifica sorride agli elvetici che nelle ultime due giornate, raccogliendo altrettante vittorie, hanno superato i prossimi avversari. La nazionale allenata da Murat Yakin, infatti, era partita malissimo con 3 sconfitte di fila, mentre la Repubblica Ceca, dopo aver raccolto 4 punti nelle prime due gare, è incappata in 3 ko consecutivi che ora la pongono in una situazione di svantaggio per raggiungere la salvezza.

Con 4 punti, infatti, gli uomini del ct Jaroslav Silhavy sono costretti a vincere al Kybunpark di San Gallo per sorpassare la Svizzera, che di punti ne ha 6 e potrebbe anche salvarsi con un pareggio. All’andata, vittoria della Repubblica Ceca per 2-1 a campi invertiti, per quello che è stato il 4° successo di fila negli scontri diretti con la Svizzera tra match ufficiali e amichevoli.

Probabili formazioni Svizzera-Repubblica Ceca

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dal ritiro della Svizzera, il ct Yakin dovrebbe confermare la difesa a 3 senza Akanji. Il terminale offensivo dovrebbe essere Embolo, mentre a suo supporto dovrebbero agire l’esperto Shaqiri e Sow. A centrocampo, l’atalantino Freuler agirà ancora in coppia con Xhaka.

Difesa a 3 anche per la Repubblica Ceca di Silhavy, anche se davanti dovrebbe schierare un tridente puro con l’ex Roma e Samp Shick terminale centrale, Barak e Hlozek ai lati. Coufal e Jankto dovrebbero occupare le corsie laterali di centrocampo, con Soucek e Kral mediani.

SVIZZERA (3-4-2-1): Kobel; Schar, Frei, Rodriguez; Widmer, Freuler, Xhaka, Vargas; Shaqiri, Sow; Embolo. Ct. Yakin

REPUBBLICA CECA (3-4-3): Vaclik; Jemelka, Zima, Brabec; Coufal, Soucek, Kral, Jankto; Barak, Schick, Hlozek. Ct. Silhavy

Tutte le quote sulla Nations League

