Anteprima Mondiali Qatar 2022. Come sempre Morfeo e Guru hanno prodotto il video di anteprima col bracket dei prossimi mondiali di calcio al via tra pochi giorni. Scoprite chi secondo chi passerà i gironi, fino alla finalissima, e chi per noi vincerà il mondiale, con tante quote di valore e FREE PICK Antepost.

Anteprima Mondiali Qatar 2022: VIDEO

Come per gli scorsi Europei di calcio e come per tutti i grandi eventi sportivi (NBA, NHL, campionati di calcio) non può mancare la nostra video anteprima. Questa volta Guru e Morfeo si concentrano sul bracket dei mondiali di calcio Qatar 2022 al via tra pochi giorni. Mondiali particolari visto che si giocheranno in inverno e andranno ad interrompere i campionati.

Andiamo a vedere come la pensano i nostri tipster che ci accompagneranno dalla fase a gironi con tutte le qualificate e le vincitrici del girone, passando per la fase ad eliminazione diretta fino alla finalissima. Scoprite chi secondo noi vincerà il mondiale:

Quote Antepost Qatar 2022

