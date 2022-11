Pronostici Mondiali di calcio 2022, andiamo a vedere tutte le quote antepost per la vittoria finale dove comandano le sudamericane Brasile ed Argentina, dei gironi e anche del capocannoniere dove c’è Harry Kane al comando.

Pronostici Mondiali di calcio 2022: vento sudamericano su Qatar 2022

Le quote favoriscono due nazionali sudamericane per la vittoria del mondiale di calcio Qatar 2022. Il Brasile @5.00 stacca l’Argentina @6.50. Il terzo incomodo è rappresentato dalla Francia @7.50 mentre Spagna ed Inghilterra entrambe @9 volte la posta sono leggermente più attardate.

In doppia cifra la Germania @10, come il Portogallo @15 di Cristiano Ronaldo all’ultimo mondiale. Eterno incompiuto Belgio @15 è comunque un contender anche quest’anno, come l’Olanda @15. La sorpresa potrebbe essere la Danimarca @25. Scetticismo sulla Croazia @50, nazionale data in calo dopo anni di fasti.

Pronostici Mondiali di calcio 2022: Harry Kane favorito per il capocannoniere

Sono tutti nazionali europei invece i favoriti per il titolo di Capocannoniere dei mondiali di calcio Qatar 2022. Harry Kane @8 stacca tutti, ma attenzione alla coppia francese formata da Kylian Mbappe @10 e Karim Benzema @12 che potrebbero però dividersi un pò le reti, e questo avvantaggia il bomber inglese.

Subito dietro i due grandi rivali, Leo Messi e Cristiano Ronaldo, con l’argentino @12 leggermente avanti sul portoghese @15, come Neymar che guida i brasiliani.

Tutte le quote su Qatar 2022

Mondiali Qatar 2022: video anteprima

Come per gli scorsi Europei di calcio e come per tutti i grandi eventi sportivi (NBA, NHL, campionati di calcio) non può mancare la nostra video anteprima. Questa volta Guru e Morfeo si concentrano sul bracket dei mondiali di calcio Qatar 2022 al via tra pochi giorni. Mondiali particolari visto che si giocheranno in inverno e andranno ad interrompere i campionati.

Andiamo a vedere come la pensano i nostri tipster che ci accompagneranno dalla fase a gironi con tutte le qualificate e le vincitrici del girone, passando per la fase ad eliminazione diretta fino alla finalissima. Scoprite chi secondo noi vincerà il mondiale:

