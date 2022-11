Pronostici Mondiali di calcio 2022, dal 20 novembre si giocano i mondiali di Qatar 2022 che per la prima volta non si disputeranno in estate. Tanti punti interrogativi anche per le scommesse. In attesa delle prime analisi e free pick andiamo a vedere le quote della prima giornata e le sfide più interessanti.

Pronostici Mondiali di calcio 2022: Qatar-Ecuador all’esordio

I padroni di casa del Qatar apriranno i giochi domenica 20 novembre alle ore 17:00 italiane contro l’Ecuador. Qatar sfavorito @3.45 per la vittoria, con la Tri favorita @2.25 (pareggio @3.10). Attesa una partita da poche reti visto che Under 2,5 si gioca solo @1.55 rispetto alla quota alta @2.30 per l’Over.

Pronostici Mondiali di calcio 2022: le sfide del 21 e 22 novembre

Il 21 novembre si iniziano a vedere le big. Alle ore 14:00 Inghilterra-Iran dovrebbe essere una formalità per la nazionale dei tre leoni quotata @1.35 per la vittoria. Stessa cosa in Senegal-Olanda con gli Orange favoriti @1.60 mentre USA-Galles è più in bilico e vedremo subito se Bale avrà carpito segreti importanti dalla MLS per far trionfare i suoi che partono leggermente dietro @2.90 rispetto al Team USA in quota @2.65.

Il 22 novembre 4 partite. Si inizia alla mattina italiana (ore 11:00) con Argentina-Arabia Saudita dove abbiamo la quota più bassa per la vittoria, quella di Messi e compagni sotto @1.18. Nel pomeriggio Danimarca-Tunisia (scandinavi favoriti @1.45) e Messico-Polonia che è invece la sfida più equilibrata col Messico leggermente favorito @2.70 sui polacchi @2.80. In serata Francia-Australia vede i trransalpini dominare in quota @1.23.

Mondiali Qatar 2022: video anteprima

Come per gli scorsi Europei di calcio e come per tutti i grandi eventi sportivi (NBA, NHL, campionati di calcio) non può mancare la nostra video anteprima. Questa volta Guru e Morfeo si concentrano sul bracket dei mondiali di calcio Qatar 2022 al via tra pochi giorni. Mondiali particolari visto che si giocheranno in inverno e andranno ad interrompere i campionati.

Andiamo a vedere come la pensano i nostri tipster che ci accompagneranno dalla fase a gironi con tutte le qualificate e le vincitrici del girone, passando per la fase ad eliminazione diretta fino alla finalissima. Scoprite chi secondo noi vincerà il mondiale:

