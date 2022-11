Pronostico Albania-Italia. Anche questi mondiali di calcio, al via il 20 novembre, non vedranno l’Italia in campo. La nazionale campione d’Europa di Mancini giocherà un paio di amichevoli contro Albania ed Austria, una consolazione davvero magra per i tifosi e appassionati italiani.

Pronostico Calcio Albania-Italia: Mancini sfida Reja

Mentre le 32 nazionali qualificate si preparano per il Mondiale in Qatar, l’Italia delusa per la seconda assenza di fila dopo quella di Russia 2018 prova a guardare al futuro. In programma, per gli Azzurri di Mancini, un doppio test amichevole: si comincia mercoledì sera a Tirana contro l’Albania, poi domenica sera a Vienna si replica contro l’Austria.

Le quote Snai sono tutte a favore dell’Italia: il «2» all’Arena Kombetare, dove nel maggio scorso la Roma trionfò nella finale di Conference League, si gioca @1,45, con il pareggio @4 e la vittoria dell’Albania (guidata dall’italiano Edy Reja) @7,50.

Proseguono, soprattutto in attacco, gli esperimenti del commissario tecnico azzurro, alla ricerca del numero 9 che possa rappresentare il futuro della Nazionale: anche per questo, l’Under @1,70 si fa preferire all’Over @2,05, cosi come il No Goal @1,57 parte in netto vantaggio sul Goal @2,20.

Precedenti. Italia e Albania si sono affrontate tre volte: gli ultimi due precedenti si riferiscono al girone di qualificazione al Mondiale del 2018, con l’Italia che vinse sia a Palermo (2-0) che a Scutari (1-0, stesso risultato dell’amichevole nel novembre del 2014 a Genova). Un altro 2-0 per l’Italia vale @6 volte la posta; il successo di misura con un solo gol segnato, invece, paga @5,50.

Pronostico Calcio Albania-Italia: le quote principali

Le principali quote del mercato offerte da SISAL.

Mondiali Qatar 2022: video anteprima

Come per gli scorsi Europei di calcio e come per tutti i grandi eventi sportivi (NBA, NHL, campionati di calcio) non può mancare la nostra video anteprima. Questa volta Guru e Morfeo si concentrano sul bracket dei mondiali di calcio Qatar 2022 al via tra pochi giorni. Mondiali particolari visto che si giocheranno in inverno e andranno ad interrompere i campionati.

Andiamo a vedere come la pensano i nostri tipster che ci accompagneranno dalla fase a gironi con tutte le qualificate e le vincitrici del girone, passando per la fase ad eliminazione diretta fino alla finalissima. Scoprite chi secondo noi vincerà il mondiale:

Guarda anche il video con i consigli sulla nazionale favorita per la vittoria finale secondo ognuno dei nostri 9 tipster.

